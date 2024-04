Megfelelő beruházásokkal 1,5 milliárd köbméter földgázt is kiválthat a geotermikus energia Egyre szaporodnak a geotermikus energiával kapcsolatos kutatások Magyarországon. Szegeden van az legnagyobb geotermikus fűtési rendszere, de más nagyvárosaink is jelentős kapacitásokkal rendelkeznek. Az Energiaügyi Minisztérium azt írta, hogy a megfelelő beruházásokkal hazánk 1,5 milliárd köbméter gázt is kiválthatna a geotermikus energiával.