Olyanra készül a magyar E.ON, hogy csak nézünk

Hatalmas fejlesztéseket jelentett be a németországi E.ON. Jut ebből a beruházási pénzből bőven Magyarországra is, sőt, a harmadával több is mint tavaly – derült ki abból a válaszból, amelyet a Világgazdaság az E.ON Hungária csoporttól kapott. A következő években tovább bővülnek a források.

2024.04.09. 11:54 | Szerző: B. H. L.

Az E.ON Hungária csoport teljesen meg kívánja újítani a Dunántúl és Pest vármegye áramhálózatát. A következő években indítandó hálózatfejlesztési és építési beruházásai ezért a korábbiakat jelentősen meghaladják. Az E.ON kelenföldi alállomása (Fotó: E.ON) „A villamos hálózat olyan mértékű fejlesztésére van szükség, amit a rendszer kialakítása, azaz évtizedek óta nem láttunk” – szemléltette válaszában a csoport. Hálózati fejlesztésekre tavaly 120 milliárd forintot költött, az idén pedig minden korábbinál többet szán, 160 milliárdot. A következő években ez a tendencia folytatódik: 2025 és 2028 között évi 150-180 milliárd forintot tervez elkölteni e célra a vállalatcsoport. Megbízható beruházási feltételekre van szükség Ehhez azonban európai szinten összevethető, fair tarifákra van szükség. A nemzetközi E.ON csoport nemrég jelentette be, hogy a következő években a tervezett 33 milliárd eurónál többet, 42 milliárd eurónyi beruházást hajt végre nemzetközi szinten, és ennek egy részét Magyarországra szánja. (A Világgazdaság éppen ennek részletei miatt kérdezte az E.ON Hungáriát a terveiről.) Mint a válaszban hangsúlyozták, egy olyan cégcsoporton belül, mint az E.ON, verseny van, hogy hova mennek a beruházási források, azaz Magyarországra jönnek-e, vagy máshova Európában. Ezek az országok hasonló hálózati kihívásokkal küzdenek, így a források elnyeréséhez megbízható beruházási feltételekre van szükség. A társaság Magyarországon 2028-ig többek között 20 új zöldmezős alállomás létesítését tervezi,

megindítja legalább 42 meglévő alállomás,

és 3000 kilométernyi nagyfeszültségű hálózat rekonstrukcióját,

230 kilométer új (nagyfeszültségű) főelosztó-hálózatot fejleszt,

és 430 kilométer nagyfeszültségű hálózat kapacitását bővíti. Az-E.ON budai-településeket ellátó, megújult solymári alállomása (Fotó: E.ON) Okosmérő, okosmérő hátán az E.ON-nál A hazai energiaigény drasztikus növekedése nyomán a hagyományos hálózatfejlesztés- és építés mellett hálózati flexibilitást biztosító okoseszközöket is telepít a társaság két szakaszban. 2024 végéig 530 ezer okosmérőt telepít. 2026-ra az összes felszerelt mérő (4,5 millió) 15 százaléka már okosmérő lesz. Néhány, időben közelebbi (már futó, vagy az idén induló) beruházásra is hozott példát az E.ON. Új alállomásokat létesít például Budapesten és környékén, Szombathely, Lepsény, Zalaszentgrót és Várpalota térségében.

Meglévő alállomásait bővíti a növekvő igények mentén Vecsés, Zugló, Dunavarsány és Csepreg területén.

Zirc, Veszprémvarsány, Répcelak, Lábatlan, Kaposfüred területén teljesen átépíti a már üzemelő alállomásokat.

A már meglévő és üzemelő nagyfeszültségű távvezetékek magasabb terhelhetőségre való szabványosítása mellett 126 kilométer új nagyfeszültségű távvezetéket vagy leágazást létesít. Az E.ON aszófői alállomása és energiatárolója (Fotó: E.ON) Jön uniós pénz is Az E.ON Hungária csoport nagyarányú hálózatfejlesztéseit a saját források mellett támogatások is segítik. Húszezer beruházást valósít meg a Dunántúlon és Pest megyében a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásaival. Ezek összesen 115 milliárd forintba kerülnek, amiből 50 százalék a támogatás, és 50 százalék az önerő. A csoport az RRF projekt keretében 2020 óta 540 megawatt (MW) kapacitástöbbletet hozott létre, 2026 tavaszáig pedig további 1300 MW kapacitástöbblet létrehozását tervezi az RRF és a RepowerEU (104 milliárd forint) támogatásai segítségével. A megvalósítandó projektek kiemelt célja a részarányának növelése Magyarországon, és annak elősegítése, hogy ezeket az időjárásfüggő megújuló energiaforrásokat a már meglévő elosztóhálózathoz lehessen illeszteni. Van, amit Szlovákiával összefogva érdemes A magyar-szlovák együttműködésben megvalósuló Danube InGrid projekt keretében az Észak-Dunántúl (és Szlovákia nyugati részének egyik) legnagyobb villamosenergia-hálózat fejlesztése valósul meg. A 2020-van indult projekt intelligens hálózati technológiák használatával segíti elő a modern energiainfrastruktúra fejlődését. Célja az egyre növekvő mértékű megújuló alapú villamosenergia-termelés hálózati integrációjának elősegítése, valamint az ellátásbiztonság garantálása intelligens hálózat kiépítésével és működtetésével. Magyarországon mintegy 60 milliárd forintnyi beruházásra kerül sor az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. területén 2025-ig. A projekt keretében már több megépült és működő új létesítmény, és kibővített alállomás működik, többek között Gyermelyen, Öttevényben, Székesfehérváron és Kisbéren. A projekt az társfinanszírozásával valósul meg.