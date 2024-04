A napelemes rendszerek térhódítása mellett egyre nagyobb figyelmet kapnak a korszerű napelemekhez kapcsolható tartalék áramfejlesztő rendszerek, amelyek lehetővé teszik a napelemek zökkenőmentes használatát, és növelik az energiaellátás megbízhatóságát.

Kiegészítő áramfejlesztővel tehető folyamatossá a napelemek energiatermelése /Fotó: Frank Yvette/Délmagyarország

Fennáll az akkumulátor túlméretezésének veszélye

Ez kiemelten fontos most, amikor szaldóról bruttó elszámolásra állnak át egyes napelem-rendszerek tulajdonosa. A változás ugyanis arra ösztönzi őket, őket, hogy a napelemekkel termelt energiát akkumulátorokban tárolják ahelyett, hogy visszatáplálnák a hálózatba. Ám mivel egyre többen törekednek a teljes hálózati függetlenségre, akár túl is méretezhetik az akkumulátoros rendszert. Ráadásul az akkumulátorok kapacitásának növelése költséges, és gyakran nem áll arányban a valós energiaigénnyel.

Ezzel szemben az áramfejlesztők új generációja zökkenőmentesen integrálható a napelemes rendszerekbe, áthidalva az akkumulátorok kapacitásbeli korlátait, stabil és folyamatos energiaellátást biztosítva a felhasználóknak.

„A napelemekkel termelt energia akkumulátorokban való tárolásának megtervezésekor a felhasználóknak a napi energiafogyasztásuk mellett az évszakok változásait és a napsütéses órák számát is figyelembe kell venniük. Sokan döntenek úgy, hogy a napenergia-termelés mellett az energia tárolását is saját kezükbe veszik, és így válnak teljesen hálózatfüggetlenné. A telepített áramfejlesztők azonban azonnali energiát szolgáltathatnak, amikor tartósan nem süt a nap, és a hálózati, illetve az akkumulátoros áramellátás sem áll rendelkezésre" – mutat rá Rába Tamás, az Eurokomax Kft. műszaki vezetője.

Ismerni kell a pontos energiaigényt

A tartalék áramfejlesztők kiválasztásakor a méretezés mellett az energiaigények pontos meghatározására is szükség van. Ez magában foglalja a fogyasztók típusát (egy- vagy háromfázisú), a teljesítményt, és azt is, hogy milyen időtartamra (egy órára, fél napra vagy akár több napra) szeretnék biztosítani az áramellátást. Arról is dönteni kell, hogy az áramfejlesztő manuálisan vagy automatikusan legyen-e indítható. „A megfelelő áramfejlesztő kiválasztása gazdasági döntés is.

A legnagyobb kihívás a megfelelő méretezés: alulméretezés esetén a kritikus fogyasztók nem működnek rendeltetésszerűen, a túlméretezés pedig gazdaságtalan és felesleges költségeket ró a vásárlókra” – emeli ki Kovács András, az Eurokomax Kft. szervizvezetője.

A korszerű AGT áramfejlesztők az automatikus átviteli kapcsoló (ATS) panellel reagálnak az áramkimaradásokra. A panel nemcsak az indítást automatizálja, hanem előmelegíti az áramfejlesztő motorját, és gondoskodik az akkumulátor karbantartásáról. Az integrált mikrokomputerrel és a távoli kommunikációs modullal az áramfejlesztő távolról is kezelhető, állapotának változása pedig nyomon követhető. Ez különösen előnyös azoknak, akiknek több helyszínen van áramfejlesztőjük, illetve távolról működtetnék a rendszert.

A cég honlapján bemutatott áramfejlesztők dízelüzeműek. Az áramfejlesztő jelentős magyar exporttermék is, erről legutóbb április 12-én írt a Világgazdaság.