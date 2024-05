A németek emelik a gázilletéket, mielőtt megszüntetik

Németország 2025 januárjától eltörli a gáztárolási illetéket a határán – írja a Bloomberg –, miután a közép-európai országok, például Csehország jelezte, hogy a gázt megdrágító illeték miatt nehezebbé vált számára az orosz gáztól való függetlenedés. Az illeték megszüntetéséhez törvénymódosításra van szükség, erre Sven Giegold német gazdasági és klímavédelmi államtitkár hívta fel a figyelmet.

A gázilleték megdrágította sok európai vevőnek a gázt / Fotó: AFP

Nagy kiadás mellé jól jön a nagy bevétel

Az illetéket – mint az autópályadíjat – a Németországba érkező összes gáz után ki kell fizetni 2022 óta. Bevezetéséről az európai csúcspontján döntöttek, amikor az Oroszországból Európába érkező gáz mennyisége csökkent, az ára pedig megugrott. Akkor emiatt Magyarország elképesztően drága gázzal töltötte fel a közelgő télre a tárolóit, de Németország még többet és még drágábban spájzolt be. Az importőröknek a költséges beszerzés ellensúlyozására nagyobb bevételre volt szükségük. Mindazonáltal a németországi illeték egyelőre marad, sőt, a megawattóránkénti 1,86 euróról júliusban 2,50 euróra nő – ezt Sven Giegold az energiaügyi minisztereinek csütörtöki brüsszeli találkozója előtt mondta a hírügynökség szerint. Hozzátette, hogy a németországi kereskedőknek nagy valószínűséggel 2025 után is fizetniük kell a díjat. A Bloomberg felidézi, hogy a közép-európai országok bírálták a berlini illetéket, amely szerintük drágábbá tette a nyugatról érkező gázt, mint a keletről származót (az utóbbi ellátási láncot továbbra is az orosz vezetékek uralják).

Így viszont a német gázilleték még növelheti is az importőrök függését az orosz gáztól.

Az év végén lejár Oroszországnak az Ukrajnán keresztüli gáz tranzitjára vonatkozó szerződése. Viszont az érintett importőrök szerint a német illeték megnehezíti számukra, hogy alternatív szállítási útvonalra váltsanak.

Határozott a választott bíróság

Az Európába történő orosz gázszállítás azonban már most is veszélyben van. Az egyik európai választott bíróság ugyanis olyan értelmű határozatot hozott az eladó Gazprom és egyik európai vevője perében, amely miatt az orosz társaság leállíthatja az Európába történő szállítását, erről a Világgazdaság egy hete írt részletesen. Ha erre a határozatra más európai országok választott bírósága is rányomja a pecsétjét, akkor a Gazprom a földrész több országában is leállíthatja az orosz gáz behozatalát. Ráadásul a Gazprom és európai partnerei között további eljárások vannak folyamatban.

Ám hazai sajtóhírek feltételezésével ellentétben a magyarországi gázellátás emiatt nincs bajban. Nyilvános adatok szerint ugyanis Magyarország már hónapok óta egyébként sem importál egy molekula gázt sem Ausztria felől, márpedig az Ukrajna felőli szállítás leállítása ezt a behozatali irányt fenyegetné. Az országból döntően Szerbián át érkezik az orosz gáz, kisebb mennyiségben pedig Horvátország és Románia felől, és a mostani állapot szerint ennek az útvonalnak a használata tartósnak ígérkezik. A Világgazdaság piaci forrása szerint

egyszerű oka van az Ausztria felőli orosz importunk szünetelésének: e behozatal érezhetően drágább, mint a Szerbia felőli.

Az inkább adhat okot aggodalomra, hogy a német példát követve más országoknak is megtetszik a gáztárolási illetéknek nevezett elvonás. Különösen rossz lépés lenne újabb díjak bevezetése most, amikor a földrészen éppen irányt vált a gázszállítás.