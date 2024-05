Nagyon egymásra talált az orosz és a kínai atomipar

Az elmúlt 25 évben a Roszatom és kínai partnereinek együttműködésének eredményeként 23 milliárd dollár fölé nőtt szerződéses kötelezettségek összege. A kínai Tianvan Atomerőműben épült négy blokk az üzemi mutatói alapján a világ leghatékonyabb nukleáris egységei közé tartozik. További két telephelyen négy atomerőművi blokk épül – ismertette Alekszej Lihacsov, a Roszatom állami atomenergia-ipari vállalat vezérigazgatója a kínai Harbinban rendezett VIII. Orosz–Kínai Expón.

Alekszej Lihacsov tájékoztatja Han Cseng kínai alelnököt és Vlagyimir Putyin orosz elnököt / Fotó: Roszatom

Alekszej Lihacsov Vlagyimir Putyin orosz elnöknek és Han Cseng kínai alelnöknek mutatta be az atomenergetikai együttműködés eredményeit. Elmondta, hogy külön is azonosítottak a stratégiai partnerség terén ígéretes lehetőségeket, beleértve a jövő 4. generációs atomreaktorainak fejlesztését, valamint a nukleáris medicinát. Felvázolt továbbá számos más, a technológiai szuverenitás növelését célzó lehetőséget is, köztük a logisztikát.

Orosz északi vizeken is szállítanak a kínaiak

Ennek kapcsán bejelentette, hogy létrejön az északi-tengeri hajózási útvonal fejlesztésével foglalkozó albizottság az orosz–kínai kormányközi bizottságon belül, amelyet Li Hsziao-penggel, a Kínai Népköztársaság közlekedési miniszterével közösen vezet. Tavaly a két ország között ezen az útvonalon 2 millió tonnás volt a tranzitforgalom, de ez Alekszej Lihacsov szerint 2030-ra 50 milliót tonna fölé, vagyis több mint hússzorosára nőhet. Közölte továbbá, hogy az északi-tengeri hajózási útvonal fejlesztése érdekében számos infrastruktúra-projektben is együttműködik Roszatom a kínai partnereivel.

A Tianvani Atomerőmű a partnerség zászlóshajója

A Roszatom az atomenergetika több kulcsfontosságú területén is együttműködik Kínával, beleértve

a kínai atomerőművi blokkok építését

és üzemanyag-ellátását,

a gyorsneutronos atomreaktorok technológiáját

és a nukleáris üzemanyagciklus zárását.

A Tianvani Atomerőmű a két ország együttműködésének zászlóshajója: a Roszatom Tianvanban korábban 4 VVER–1000-es blokkot épített. A 2018-as orosz–kínai kormányközi megállapodás alapján két VVER–1200-as egység épül. A 7-es és 8-as blokk üzembe helyezése után a tianvani lesz a világ legnagyobb működő atomerőműve. A nukleáris szigetet a Roszatom mérnöki részlege, az Atomsztrojekszport tervezi és szállítja. Ez a cég felel a kapcsolódó szolgáltatásokért, továbbá felügyeli az építkezést és az üzembe helyezést. A Tianvan 7-es és 8-as blokkjának építése 2021 májusában kezdődött.

Üzembe helyezés a szerződés után nyolc-kilenc évvel

A másik kiemelkedő orosz–kínai atomerőművi projekt, a Hszudabao Atomerőmű, amely Liaoning kínai tartományban épül egy 2019-es szerződés alapján. A 3-as és 4-es blokkot VVER–1200 reaktorokkal szerelik (ilyen lesz a két új paksi blokk is), illetve a Roszatom szállítja az üzemanyagot. Ez esetben is az orosz fél tervezi a nukleáris szigetet és leszállítja a főberendezéseket: a reaktort, a gőzfejlesztőket, a főkeringtető szivattyút. A Roszatom feladata a tervezés, az építés és a szerelés műszaki felügyelete, majd a 2027-2028-ra tervezett üzembe helyezés.

A VIII. Orosz–Kínai Expót a kínai Hejlungcsiang tartományban, Harbin városában rendezték meg a Nemzetközi Kongresszusi és Kiállítási Központban. Az eseményt a Kínai Népköztársaság Kereskedelmi Minisztériuma, Hejlungcsiang tartomány kormánya, a helyi Gazdaságfejlesztési Minisztérium és az Oroszországi Föderáció Ipari és Kereskedelmi Minisztériuma szervezi. A rendezvény hagyományosan az Oroszország és Kína közötti partneri kapcsolatok és a bővítését szolgálja.