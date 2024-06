A Mészáros csoport megjelent a zöldhidrogén piacán

Megkezdődött a zöld- vagyis kizárólag megújuló energiaforrás hasznosításával előállított hidrogén gyártásának próbaüzeme Bükkábrányi Energiaparkban. „Nem nagyüzemi termelés és nem is hidrogénkút, hanem egy innovációs, kísérleti modell létrehozása volt a célja annak a konzorciumnak, amely 2020-ban indult az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatán” – ismertette Bakos Imre projektvezető a próbaüzem indítása alkalmából tartott rendezvényen. A konzorciumot Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft. és a Szegedi Tudományegyetem hozta létre.

Zöldhidrogént termel a bükkábrányi létesítmény (Fotó: Horváth Lilla)

A beruházás saját tulajdonosi magántőkéből és állami forrásból történt. A zöldhidrogén előállítására telepített, 1 megawattos elektronizáló kicsinyített mása a Szegedi Science Parkba került, ahol további kísérletek eszközéül fog szolgálni.

A zöldhidrogén-termeléshez használt villamos energiát Magyarország egyik legnagyobb napelemparkja termeli. A 32 hektáros, rekultivált bányászati területen létesített parkban csaknem 65 ezer polikristályos napelem működik, amelyek a csúcsteljesítménye meghaladja a 22 megawattot. Az így kialakított energiapark a Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft- tulajdona.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter a rendezvényen méltatta a Mészáros csoport azon lépését, hogy kísérleti, innovációs projektbe fektetett. Mint jelezte, ez már a negyedik hazai hidrogéntermelő projekt, amelyet átad, abból a szempontból azonban egyedi, hogy a helyben lévő naperőmű naperőmű áramával bontja a vizet hidrogénné és oxigénné, ezt a folyamatot az átadóünnepségen prezentálta is.

Az első hidrogénüzem egyébként

az MFGT kardoskúti Akvamarin projektje volt,

a második a Molé,

a harmadik pedig a szegedi.

Magyarországon jelenleg 6300 megawattnyi (MW) napelem működik, döntően nagy méterű naperőmű formájában, de van köztük 267 MW-nyi háztartási méretű létesítmény is. E nagy számok azonban azt is mutatják, hogy milyen látványosan nő a villamosenergia-termelés és -felhasználás egyensúlyban tartása. Tavaly a naperőművek miatt 74 olyan nap volt az országban, amelyen negatív volt a tőzsdén az áram ára, az idén már túl vagyunk a 100 napon. Az egyensúly fenntartását segítik egyebek mellett a megépítendő gázüzemű erőművek. „Pénteken kiment a Mátrai Erőmű területén létesítendő két gázüzemű blokk létesítésére kiírt pályázat kötelező ajánlattételi felhívása, és heteken belül kimegy a tiszaújvárosié is” – jelentette be a miniszter. Lantos Csaba felsorolta az ország további energia-termelő terveit is, kiemelve a Paks II. projektet, a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítását és a szivattyús-tározós erőműre vonatkozó elképzeléseket.

A 2018-ban alapított, budapesti székhelyű beruházó többségi tulajdonosa a Status Energy Magántőkealap, a kisebbségi pedig az MS Energy Holding Zrt. Ügyvezetője Machos Szilvia. A Mészáros csoport egyéb érdekeltségeiben is folynak high-tech kísérleti projektek az energia termelése, tárolása, többcélú, hatékony és környezetkímélő felhasználása terén.

Tekintélyes magyar beszállítóval dolgoztak

Tavaly áprilisban érkezett meg a Bükkábrányi Energiaparkba az a komplex rendszer – számolt be korábban a Világgazdaság -, amely a napelempark túltermelésekor szabályozottan és tisztán zöldáramból állít elő hidrogént. A rendszerhez szükséges Plug Power elektrolizálót és a tároláshoz és palackozáshoz szükséges, 350 bar kimeneti nyomással rendelkező kompresszort a Ganzair Kompresszortechnika Kft. szállította.

Az elektrolizáló a naperőmű által termelt áramot felhasználva hidrogénre és oxigénre bontja a vizet. A hidrogén a nyomásfokozás után palackokba kerül, az oxigént pedig a légkörbe engedik. Az előállított zöldhidrogén labortiszta, így akár a gyógyászatban vagy egyéb tudományos célra is használható. Bevethető továbbá a közlekedésben vagy a földgázhoz keverve az energiaellátásban és elosztásban is.

Óriási naperőmű adja az áramot

Az üzemet intelligens irányítástechnikai rendszer vezérli, így a folyamat szabályozható. A termelés a piaci igényekhez igazítható, hidrogéntermelést ugyanis olyankor érdemes ugyanis beindítani, amikor az erőmű amúgy is több villamos energiát állít elő az igényeltnél, vagy más okból előnytelen az áram közvetlen értékesítése. Ennek optimalizálását a Szegedi Tudományegyetem vállalta a projektben.

Jelzi a vezérlő, mikor érdemes hidrogént termelni

