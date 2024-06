Több olajat ad a Mol vecsési kútja, mint várták

A Mol Vecsés mellett egyelőre próbaüzemben működő, V1 nevű olajkútjának hozama a második legnagyobb a csoporton belül, az élen a szintén vecsési V2 kút áll. A V1 induláskor napi 1300 hordó olajat adott, most napi 1500-nál tart, de esélyes a napi 1700 hordó is – hangzott el a helyszíni bejáráson.

Bacsa György mintát vesz a Mol Vecsés-1 kútjából / Fotó: Horváth Lilla

A vecsési lelőhely nem egyszerűen új, hanem a legjelentősebb az olajtársaság portfóliójában. „A V1 és a V2 kút beindítása óta 10-11 százalékkal nőtt a társaság hazai termelése, és 6 százalékkal Magyarországé” – emelte ki a V1 kút helyszíni bemutatásán Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója. Közölte, hogy a Mol a következő három évben közel 100 milliárd forintnyi beruházásra készül a kutatás és termelés területén. A vállalat olajtermelése az évi 100 milliárdos nagyságrendű beruházásai nélkül a kétharmadára esett volna.

Hatalmas súlyú a vecsési találat

Schubert Archibald, a Mol Magyarország kutatás-termelési igazgatója a fenti napi termelési adatok kapcsán jelezte, hogy a V1 és a V2 kútból származik a hazai olajtermelés közel 17 százaléka. A Mol hazai olajtermelésének e két kút adja a negyedét, a csoport egészéét pedig 1,5 százalékkal. A társaság a közelmúltban indította be turai olajtermelését is.

Az olaj kétezer méter mélyről ér fel, a lenti nagy nyomás miatt szinte magától, amire majd csak később, a lelőhelyen lévő olaj mennyiségének csökkenésével kell majd egyébként kiforrott módszerekkel rásegíteni. Az egész tételt a társaság százhalombattai finomítójába szállítják napi 4-5 tartálykocsival. A Világgazdaság kérdésére Schubert Archibald elmondta, hogy a finomítóig nem, de egy gyűjtőpontig később lefektethetnek vezetéket a lelőhelyről, amely akár 10 évig, de hosszabb ideig is termelhet.

A 60-70 Celsius fokos és 30 bar nyomáson érkező vecsési olaj magas paraffintartalmú, emiatt és 37 fokon szilárd halmazállapotúvá válik, amit a szállítás során figyelembe kell venni. Összetételének köszönhetően előállítható belőle motor- és kenőolaj szint. Az igazgató szintén lapunknak részletezte, hogy összetétele miatt a vecsési olaj feldolgozása a százhalombattai finomítóban nem igényelt semmilyen átalakítást, mert a létesítményt eleve az orosz és a hazai olaj finomítására tették alkalmassá. Míg a hazai olaj üzemanyag-előállításra alkalmas hányada mintegy 50 százalék, az orosz esetében az arány 60 százalék körüli.

Újabb, kétezer méter mély fúrás a küszöbön

Készül a Mol a szintén mintegy 2000 méter mélyre tervezett V3 kút beindítására is. A kutat a Rotary fúrja 40-41 napig – ezt is Schubert Archibald ismertette. A munka végeztével a Rotary 8 nap alatt leszereli a fúró létesítményét, amelyet azután egy sekélygáz fúrás helyszínén állít fel újra. Az R69 nevű fúróberendezés Németországban készült, ott is újították fel a közelmúltban. Ez a legnagyobb teljesítményű a maga nemében amellyel a Mol dolgozik, de van üzemben a lelőhelyein két kisebb is. Tavaly a Mol adta a hazai kőolajtermelés mintegy felét, 3,3 millió hordót, valamint a földgáztermelés 86 százalékát.