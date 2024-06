Napelempiac: túl későn gyorsultak fel a kifizetések

Az elmúlt időszakban számos ellentmondásos hír érkezett a hazai napelemes szektorról. Míg egyes jelentések rekordnövekedésről és nemzetközi összevetésben is jelentős eredményekről szólnak, más beszámolók a vállalkozások csődközeli állapotára hívják fel a figyelmet. E helyzet tisztázása érdekében az A1 Solar Kft. háttér-beszélgetést szervezett, hogy átfogó képet nyújtson a napelempiac aktuális helyzetéről.

Túlélő üzemmódban vannak a kis napelemes telepítések / Fotó: Makovics Kornél / Tolnai Népújság

Megcsappant a megbízások száma

Jelenleg hozzávetőleg 2000 napelem-telepítő cég működik Magyarországon, több mint 10 ezer munkavállalót foglalkoztatva. Szenyán Endre, az A1 Solar egyik tulajdonosa a rendezvényen elmondta, hogy ezek közül a kis- és közepes méretű cégek különösen nehéz helyzetben vannak. Az elmúlt évben napi szinten keresték meg őket milliárdos árbevételű társaságok is azzal a kéréssel, hogy alvállalkozói munkát kapjanak, mivel elfogytak a megbízásaik. A nagyobb vállalkozások különböző profilbővítésekkel próbálják átvészelni a nehéz időszakot, például hőszivattyú- és klímaberendezés telepítésébe vagy okosotthon-kivitelezésbe kezdtek. Van olyan vállalat, mely még ennél is radikálisabb lépéseket tett, és takarítórobotok értékesítésére váltott.

A nagy, ipari méretű, kereskedelmi célú napelemparkok területén a tenderek nem nagyon működnek.

A cégek önfogyasztásának kiváltását szolgáló 50 kilowattól néhány 100 kilowattig terjedő méretű napelemes rendszerek piacán az A1 Solar saját, nem reprezentatív piackutatásai szerint a cégek fele rendelkezik ilyen naperőművel, míg a többiek valamilyen pályázati támogatásra várnak. Ez azt jelenti, hogy a piac ezen része is stagnál. Az új mezőgazdasági (KAP) pályázatok lehetőséget kínálnak a telepítések támogatására, de ezek a kivitelezések leghamarabb 2026-ban valósulhatnak meg. Még egy egyszerű, 4-5 millió forintos támogatású területfejlesztési pályázat esetében is legalább fél év az elbírálási idő, a nagyobb támogatásoknál ennél is hosszabb. A napelemes rendszerek tervezése és engedélyeztetése, amely szintén jelentős költségekkel jár, reálisan csak a támogatói döntés után kezdődhet meg.

Korlátozottak a támogatási lehetőségek

Varga Csaba, az A1 Solar operatív vezetője kiemelte, hogy az ügyfelek számára gyakran nem a napelem a fő szempont, hanem csak egy eszköz a pályázati pluszpontok elérésére. Sokan csak akkor jönnek rá a napelem előnyeire, miután megépült a saját naperőművük. Szenyán Endre hozzátette, hogy a cég által kínált ESCO-finanszírozási konstrukciója is nehezen adható át a potenciális ügyfeleknek, pedig az lényegében a nulladik pillanattól költségmegtakarítást tesz lehetővé.

A támogatási lehetőségek korlátozottak, önmagukban nem elegendőek a piac fenntartásához. Szenyán szerint a bruttó elszámolás bevezetése sem segítette a piac stabilitását, és az önerős, háztartási méretű rendszerek telepítése szinte teljesen leállt. Az új építésű ingatlanoknál – amelyeknél a használatbavételi engedély feltétele a megújulóenergia-felhasználás – vannak ugyan telepítések, de az építőipar is jelentős visszaesést mutat.

A nagyméretű kereskedelmi célú napelemparkok piaca nélkül a telepítő cégek 95 százaléka által elérhető lakossági és vállalati önfogyasztás kiváltására települő napelemes rendszerek piaca jelenleg gyakorlatilag szabadesésben van. Szenyán Endre mindenesetre úgy véli, lesz valamekkora visszapattanás, de a piac nem fogja elérni a korábbi csúcsokat.

Túl későn gyorsultak fel a kifizetések

Az A1 Solar vezetői kiemelték: jelenleg nem nagyon látni, hogy fog talpra állni a piac, különösen az RRF-pályázat kifizetési problémái miatt. Bár a kifizetések az utóbbi hetekben némileg felgyorsultak, sok vállalkozásnak ez már az utolsó utáni pillanatban jött, a cég pályázathoz fűződő munkáinak például eddig mindössze 8-10 százalék fizették ki, közel 1 évvel az elszámolási felület megnyitása után.

Ahogy a fenti példa is mutatja, a pályázatok kifizetése rendkívül lassú, és az ebből adódó pénzügyi nehézségek miatt sok társaság kénytelen volt beszüntetni a tevékenységét.

Szenyán kifejtette, hogy bár a telepítések száma várhatóan alacsonyabb, a kivitelezést vállalók készen, az anyagok pedig rendelkezésre állnak, és nincs szállítmányozási probléma, csip- vagy munkaerőhiány, vagyis az iparág oldaláról gyakorlatilag minden adott lenne – hangzott el a kintlévőségek kapcsán. Tovább nehezíti a cégek fennmaradását, hogy a bankok is tisztában vannak az ágazat nehézségeivel, sokkal kevésbé hajlandók segítséget nyújtani a kintlévőségek finanszírozásához.

Új pályázatokkal lendülhet fel a napelemek telepítése

Az EU nagy részén, illetve Nyugat-Európában is lassult a napelem-telepítés sebessége (például Ausztria sem hozza azt, amit vártak tőle). A kínai napelem-beszállítók hozzáállása is megváltozott, ma már a közepes cégeket is személyesen keresik fel a gyártók képviselői.

A piac abban bízik, hogy az RRF-pályázat kifizetési tempója a választások után is fennmarad, és az új Plusz Program (NPP) pályázat is biztatóan alakul. Az NPP kivitelezői szempontból kedvezőbb az előző pályázathoz képest, jól előkészített, menedzselt pályázatnak tűnik. Azonban a kifizetések alakulása kulcsfontosságú lesz a pályázat megítélése szempontjából. Pozitívum, hogy a hivatalos kommunikáció alapján az NPP-nek lesz 2., 3. és 4. fordulója is, és az iparág abban is reménykedik, hogy az építőipar fellendülése elindul, és az ú jépítésű házakhoz az előírásoknak megfelelően létesülnek majd napelemes rendszerek.

Szenyán Endre szerint a bruttó elszámolási rendszer külföldi példákat követve adaptálható lenne Magyarországon is, az átvételi ár emelésével pedig jól pótolhatná a szaldó elszámolást.

Az A1 Solar vezetői a sokrétű kihívások ellenére is bizakodónak tűnnek: szerintük bár most nehéz idők járnak a túlélő üzemmódban működő szektorban, az iparág kilátásai javulhatnak, ha kiszámítható és stabil szabályozási és piaci környezet alakul ki.