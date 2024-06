Új vezére van a Mavirnak

A Mavir Zrt. felügyelőbizottsága a június 27-i, rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy június 28-n közös megegyezéssel távozik posztjáról Biczók András vezérigazgató. Feladatait június 28-tól Batta Gergő veszi át.

Batta Gergő a Mavir új vezérigazgatója / Fotó: Peter Sorok

A Mavirtól a Mavirig

Batta Gergő kinevezése előtt a rendszerirányító operatív vezérigazgató-helyettese volt. A Linkedinen található bemutatkozása szerint – a Mavir bejelentése nem ír róla részleteket – a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemen két mérnöki diplomát szerzett. Az állami és magánszektorban szerzett tapasztalatot.

2009 és 2015 között a Mavirnál kiegészítő szolgáltatások tanácsadójaként, majd vezető tanácsadójaként dolgozott.

Időben részben ezzel átfedve az európai rendszerirányítók szervezetének (ENTSO-E) tervezési csoportjában, majd piactervezés és megújulók munkacsoportjában kapott feladatokat.

Ezt követően több mint öt éven át volt az Energiabörze Kft. kereskedelmi vezetője, illetve vezetője.

Nagyjából ugyanezen évek alatt (2020-ig) a Magyar Energiakereskedők Szövetségénél villamosenergia bizottság elnöke, illetve az igazgatóság tagja volt.

A Mavirhoz 2020-ban tért vissza. A társaság először rendszer- és piacüzemeltetési igazgatóként foglalkoztatta, majd 2021 szeptemberétől operatív vezérigazgató-helyettesként.

Batta Gergő erősen érdeklődik a tanítás, az emberek motiválása, a coaching, a vezetés és a menedzsment iránt. „Mind a magánéletben, mind a szakmai életemben a dolgok jobbá tételére fókuszálok, hogy segítsem az embereket a fejlődésben és céljaik elérésében, értékteremtést, megoldást találni a felmerülő problémákra. Mindig mindenben meg akarom találni a szépséget, mert mindennek van szépsége, de nem mindig és nem mindenki képes meglátni” – írja.

Kihívásos években vezette a Mavirt Biczók András

Biczók András napra pontosan öt éve lépett be a Mavirhoz – olvasható a Mavir honlapján. Ez idő alatt a Mavirnak, mint kritikus infrastruktúra üzemeltetőnek jelentős kihívásokkal kellett megküzdenie. Hivatalba lépése után néhány hónappal robbant be a koronavírus-járvány első hulláma.

Vezetése alatt az iparágban a Mavir elsőként lépte meg a Covid terjedése elleni védekezésként jegyében a székház teljes lezárását, az operatív szolgálatok beköltözését, hogy a villamosenergia-rendszer zavartalanul működjön. Ezt követően ezt a gyakorlatot többen átvették és követték.

A járványhelyzet teljes megszűnése előtt újabb kihívást jelentett az ukrajnai háború kirobbanása, ami miatt Ukrajna és Moldova az együttműködő európai rendszerrel történő vészhelyzeti szinkronizációját kellett hetek alatt megoldani. Ebben a Mavir kiemelt vezető szerepet vállalt. Az ukrajnai háború következtében kialakult árválság érintette az energiapiacokat is, ami további kihívások elé állította a társaságot, beszerzési, likviditási és finanszírozási oldalról is egyaránt, azonban ezeket is sikerült megnyugtatóan kezelni. Mindeközben rendkívül dinamikusan nőttek a magyarországi időjárásfüggő kapacitások, néhány év alatt megháromszorozódtak az ipari napelem kapacitások, ami IT és infrastruktúra oldalon is jelentős volumenű fejlesztéseket tett és tesz szükségessé napjainkban is. A Mavirnak az idén és a következő években egyedül az infrastruktúra fejlesztésére éves szinten több mint 100 milliárd forintot kell fordítania a termelői és fogyasztói igények rohamos növekedése okán.