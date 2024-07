Extra magas áramszámlát kaphat sok magyar kkv

Adott órákban nagyon bekavarhatnak a magyar árampiacon – most is éppen bekavartak – a külső körülmények, amin az sem segít, hogy ez európai árampiacok összekapcsolása egyebek mellett az árak kiegyenlítődését célozza. Továbbra is sok áram megy Magyarországról Ukrajnába.