Méhrajnyi drón csapódott be a zaporizzsjai atomerőmű közvetlen közelébe

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) a Zaporizzsja Atomerőműnél (ZNPP) állomásozó szakértői múlt szerdán sűrű füstről számoltak, és azt mondták, robbanásokat hallottak az erőmű 750 kilovoltos (kV-os) kapcsolóművének közelében. Előzőleg arról értesültek, hogy drónok találták el a szomszédos erdőt, ami miatt a szeles időben tűz keletkezett. A tűzoltók dolgoztak a lángok megfékezésén. A kapcsolótelep magán az erőművön kívül található. A NAÜ szakértői egyelőre nem számoltak be semmilyen következményről a helyszínen.

Folyamatosan drónok támadnak az atomerőmű térségében/ Fotó: Energoatom

A legutóbbi incidens további kockázatot jelent a nukleáris biztonságra nézve – írja közleményében a NAÜ –, mivel a ZNPP egyetlen megmaradt, 750 kV-os vezetéke szolgáltatja azt a külső villamos energiát, amelyre az erőműnek szüksége van a hat reaktorának hűtéséhez hidegleállás esetén, valamint egyéb alapvető nukleáris biztonsági, illetve védelmi funkciókhoz. Még rendelkezésre áll a 750 kV-os vezeték, továbbá egy tartalék-, 330 kV-os vezeték, de a helyzet még így is bizonytalan.

A közeli Enerhodar város mellett helyi idő szerint 10:40-től három dróncsapás érte az egyik elektromos alállomást. Nyolc dolgozó megsebesült, egyikük orvosi ellátásra szorult – közölte a ZNPP. A NAÜ szakértői úgy értesültek, hogy az állítólagos becsapódás a két alállomási transzformátor közül legalább az egyikben olajszivárgást is okozott, míg a másiknak a teteje és egy csatlakozó vezeték is megsérült. Emiatt az érintett alállomás – Raduga – most nem működik, de Enerhodar és egy szomszédos ipari terület továbbra is kap áramot.

Az alállomások az elektromos termelési, átviteli és elosztórendszer létfontosságú részét képezik.

Az új jelentések szerint a dróntámadások kevesebb mint két héttel azután történtek, hogy Enerhodar – ahol a legtöbb ZNPP-alkalmazott él – 16 órára áram nélkül maradt, miután bejelentették a Raduga és Lucs alállomásokat ért dróntámadásokat. Április elején is hasonló csapások érték a ZNPP telephelyét, megsértve a létesítmény védelmére vonatkozó öt alapelvet, amelyet Mariano Grossi, a NAÜ főigazgatója az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsában 2023 májusában határozott meg.