Magyarország „blokkolással” szerezné vissza a Lukoiltól várt olajat

Sz. P.: Ami teljes újdonság volt, hogy volt olyan ország, amely nyíltan kiállt mellettünk. Mert az sms-huszárok most is megvoltak, most is jött az ülés közben az sms, hogy még mit mondjak be, hogy kik jártak egyébként Moszkvában, nyugat-európai politikusok, meg hogy nyomjam, harcoljak és jól csinálom. Ezek most is megvoltak. De most volt az első alkalom, hogy egy ország képviselője nyíltan, többszöri nyomásgyakorlás dacára állt ki mellettünk.

A szlovák külügyminiszter-helyettes többször is felszólalt, világossá tette, hogy Szlovákiának semmifajta kivetnivalója nincsen, semmifajta kritikája nincsen a magyar békemisszióval szemben.

Visszautasította a Magyarországot ért kritikákat, és világossá tette, hogy helyesnek tartja a magyar békemissziót.

Ennek ellenére a külügyi főképviselő a tényeket teljes mértékben meghazudtolva úgy foglalta össze a vitát: ha jól érti, itt mindenki egyhangúlag fel van háborodva és elutasítja a magyar békemissziót.

Akkor a szlovák államtitkárnak újra szót kellett kérnie, és újra el is mondta, hogy ha eddig nem volt világos, Szlovákia nem kritizálja, nem támadja Magyarországot, sőt támogatja a magyar békemissziót. Az első olyan alkalom volt, hogy nem sms-ben, nem az ülés előtt meg az ülés alatt, hanem valaki ott nyíltan, világosan állt ki Magyarország mellett. És én azt hiszem, hogy ezt a szlovák barátainknak soha nem is szabad elfelejteni, és látszódott, hogy van egy világos együttműködés két patrióta kormány között, amelyek ugyan a politikai palettának a régi felosztása szerint ellentétes oldalai egymásnak, mert van egy konzervatív, kereszténydemokrata és egy szociáldemokrata kormány, amely azonban patrióta alapon egy platformra került, és testvériesen együtt is működik. Tegnap éreztem azt, tíz év után először, hogy egy külügyminiszteri tanácskozáson, egy súlyos vitában egy ország nyíltan azt mondja, hogy ő Magyarország mellett van.