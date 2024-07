Hétfőtől óriási változás lesz az MVM és azt E.ON ügyfélszolgálatán

Késhetnek a számlák

Az MVM Next júliusi áramszámlája az átállás miatt egyes ügyfelekhez megszokottnál később érkezhet, így ezen számlák fizetési határideje is eltérhet a korábbiaktól. Augusztustól már az új rendszeren beállított feltételek szerint készülnek a számlák, amelyek fizetési határideje néhány nappal eltérhet a korábbiakban megszokottaktól. 2024. július 1-jétől új elérhetőségeken lehet áramügyekben az MVM Nexthez fordulni.

Az E.ON-nál a versenypiaci vevők maradtak

A változással kapcsolatban az E.ON is kiadott közleményt. Eszerint az E.ON Hungária csoport a most lezárult egyetemes szolgáltatóváltás után is változatlanul üzemelteti és fejleszti áram- és gázhálózatait. A változás kizárólag az egyetemes szolgáltatást érinti, a csoport több millió áram- és gázhálózati ügyfelének, valamint versenypiaci ügyfelének kiszolgálása folyamatos. A cégcsoport – mint hangsúlyozza – meghatározó szereplője a versenypiaci áram- és gázértékesítési piacnak, lakossági napelemes rendszerek telepítésében pedig piacvezető. Ezt a társaságot is megújult elérhetőségeken kereshetik az ügyfelek az E.ON-t áram- és gázhálózattal kapcsolatos ügyekben.