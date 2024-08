Szintet léphet a francia–szerb atombarátság

A védelmi ipari mellett a francia–szerb atomipari együttműködés válhat szorosabbá Emmanuel Macron francia és Alekszandar Vucic szerb elnök holnap kezdődő tárgyalásain. Ám a találgatások másról is szólnak.

Egy EDF-atomerőmű / Fotó: AFP

A horvát Jutarnji list ugyanis felmelegített egy négy hónappal ezelőtti szerb aggodalmat is, amely szerint szóba kerülhet a Franciaországból érkező nukleáris hulladék szerbiai tárolása is. Bár ennek a lehetőségét akkor rögtön, tehát az áprilisi tárgyalások után cáfolta Dubravka Dedovic Handanovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter, aki azt is hozzátette, hogy az ilyen hulladék importja tilos, érdemes felidézni, mi állhat a találgatás mögött.

Csak belföldi hulladéknak épült a tároló

Szerbia 2011-ben bejelentette, hogy Belgrád mellett kialakítják Európa legnagyobb nukleárishulladék-tárolóját. Akkori közlés szerint a létesítményre a „következő évtizedekben Szerbiában keletkező radioaktív hulladék elhelyezése miatt” lenne szükség. Tervezése, kivitelezése és üzemeltetése pedig az uniós elvárások szerint történne. A tároló építése 2007-ben indult, átadásával pedig egy meglévő, de 2012-ben bezárni kívánt hasonló tárolót kívánták kiváltani. (Radioaktív hulladék nemcsak atomerőművekben, hanem az iparban és az egészségügyben is keletkezik.)

Fontos kiemelni, hogy a nemzetközi szabályozás szerint minden ország köteles maga gondoskodni a saját radioaktív hulladékának tárolásáról és végső elhelyezéséről.

Ettől csak abban az esetben szabad eltérni, ha igazolható, hogy a fogadó ország garantálja a hulladék nemzetközi előírások szerint tárolását.

Arról nem szólt a tizenhárom évvel ezelőtti hír, hogy a cseréhez miért van szükség Európa legnagyobb nukleáris hulladék tárolójára, de miután hangsúlyozottan belföldi hulladékról volt szó, két dolog lehetséges. Az egyik, hogy a tárolót valójában csak a maga nemében tervezték a legnagyobbnak, ugyanis más-más módon kell elhelyezni a különböző radioaktivitású hulladékokat. A másik pedig, hogy gondolhattak a majdani atomreaktorok hulladékra is. Kapacitásáról azt írták, hogy 8500 darab 200 literes hordó és 100 szállító konténer fér el benne.