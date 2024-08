Érkezhet hazánkba a Lukoil olaja, de ukrán oldalon még maradtak kérdőjelek

Magyarország ott és attól vesz olajat, ahol és akitől akar

Igaz, a magyarországi nehézségeket az uniós illetékesek is ismerik, és Szergij Makogon is kitért rájuk. Mint írja, az Európai Bizottság több időt adott ezeknek az országoknak az alternatív olajútvonalak fejlesztésére, például Horvátországon keresztül. Elismeri azt is, hogy Magyarországnak szuverén joga van olajat venni ott, ahol és attól, akitől akar. De – mint kijelenti – Ukrajnának is szuverén joga van megtiltani az ellenséges áruk szállítását, hogy csökkentse a háború finanszírozási képességét. Nehezményezi, hogy az Oroszországnak (az Ukrajnán keresztüli tranzit révén) jutó évi 6 milliárd dolláros olajbevétellel szemben Ukrajna csak 0,24 millió dolláros tranzitdíjat kap. Kijelenti továbbá, hogy fel van háborodva, hogy az ukrán kormánytisztviselők egyáltalán megvitatnak ilyen javaslatokat.

Évi négymillió tonna Lukoil-olajról lehet szerződés

Magyarország és Szlovákia olajellátása Oroszországból hagyományosan a Barátság vezetéken történik. A cső Szamara régióból indul, Oroszország európai részén halad át, majd Fehéroroszország területén két ágra oszlik. Az északi ág Lengyelországon át Németországba, a déli pedig Ukrajnán át Magyarországra, Szlovákiába és Csehországba ér. Az északi ágon 2023 óta nem érkezik orosz olaj az Európai Unióba, de kazah olaj Németországba igen.

Az EU 2022 decemberétől tiltotta meg az Oroszországból származó olajimportot. Az említett három országra vonatkozó kivétel 2025 végéig szól. 2023 júniusában külön megtiltotta, hogy a cső északi ágán orosz olajat szállítsanak, de ez nem valósult meg.

A bejegyzésben az is olvasható, hogy a Mol 2019-ben szerződött a Lukoillal évi 4 millió tonna olaj vásárlásáról a Dufi és a Slovnaft számára. A megállapodás 2024 végén lejár.