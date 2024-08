Tíz héttel a határidő előtt megteltek az EU gáztárolói, 90 százalék felett a telítettség

Tíz héttel a kitűzött határidő előtt elérték a 90 százalékos töltöttséget az Európai Unió gáztározói – jelentette be az Európai Bizottság szerdán. Az adatok szerint a gáztárolók szintje augusztus 19-én elérte az 1025 terrawattórát (TWh), azaz a tárolókapacitás 90,02 százalékát.

Minden bizonnyal az idén sem kell majd aggódni a gázellátás miatt / Fotó: Shutterstock

A közleményben kiemelték, hogy az EU-s országok tavaly is korábban, egészen pontosan augusztus 18-án érték el a november 1-re kitűzött, 90 százalékos töltöttséget, amely lélektani határt 2022 júniusában fogadta el az unió.

Kadri Simson energiaügyekért felelős uniós biztos leszögezte: az utóbbi két és fél év erőfeszítéseinek köszönhetően az EU felkészült a téli időszakra, és hozzátette, hogy a bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a töltöttségi szintet, miközben

figyelmet fordít a megújuló energiaforrások bővítésére és az energiahatékonyságra is.

Kitért továbbá Ukrajnára is, aláhúzva, hogy az országban a helyzet válságos, miután az ukrán energiaszektor az orosz erők folyamatos támadásainak van kitéve. "Európának továbbra is ki kell állnia Ukrajna mellett és meg kell adnia a szükséges támogatást az energiaszektorának annak érdekében, hogy az ukránok is biztonságban átvészeljék az előttünk álló telet" – jelentette ki.

A gáztárolás szabályozása egyike volt azon intézkedéseknek, amelyeket az EU az ukrajnai háború kitörésekor kezdődött energiaválság nyomán hozott meg. Az energetikai célú RePowerEU kezdeményezés keretében az unió további lépéseket tett annak érdekében, hogy csökkentse függését az Oroszországból érkező fosszilis tüzelőanyagoktól,

valamint felgyorsította a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos fejlesztéseket.

Az orosz vezetékes gáz uniós behozatalon belüli részaránya a 2021. évi több mint 40 százalékról 2023-ra körülbelül nyolc százalékra csökkent.