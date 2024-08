Uniós biztos tárgyalt Szijjártó Péterrel a Lukoil-ügyről

A piaci szereplők július eleje óta egyértelműen a korábbinál erőteljesebb kamatcsökkentéseket kezdtek árazni idehaza, aminek nemzetközi és hazai okai is vannak. Azonban egyelőre nem vehető biztosra, hogy a változás mértéke tartós lesz. Az persze igaz, hogy az amerikai Fed idei évre gyakorlatilag biztosra vehető, legalább két kamatcsökkentése egyértelműen megnöveli az MNB mozgásterét. Emellett segít a javuló hazai kockázati megítélés is, amit az okoz, hogy a kormány demonstrálta: nagyon figyel a költségvetési hiánycél betartására. Legutóbb pedig a vártnál gyengébb GDP-adat után erősödtek tovább a kamatvágási várakozások. Ugyanakkor az inflációs kép vegyes, miközben a forint árfolyama – a beárazódó kamatcsökkentések miatt is – újra gyengülni kezdett.