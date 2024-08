Meleg hűtővízzel kevesebb áramot ad az atomerőmű, leállítva semennyit

Nem a Paksi Atomerőmű biztonságos működése, hanem a Duna élővilágának védelme miatt írta elő egy 2001-es rendelet, hogy a folyónak az a hőmérséklete, amely a természeti hatások és az atomerőműből érkező hűtővíz keveredésével alakul ki, nem lehet magasabb 30 Celsius-foknál.

Melegebb Duna-vízzel is működhet az erőmű / Fotó: Paksi Atomerőmű

Alaposan meg kell indokolni

Ha esélyessé válik a 30 fok túllépése, akkor vissza kell venni az erőmű teljesítményét. Nem véletlen, hogy elsősorban környezetvédők tiltakoztak azon augusztus 15-i rendelet miatt, amely feloldást enged a 30 fokos korlát betartása alól, ha a feloldást az energiaügyi miniszter jóváhagyja.

A miniszter ellátásbiztonsági okból tekinthet el az atomerőmű teljesítményének ilyen esetben való csökkentésétől.

Az ellátásbiztonság kérdése felmerülhet kánikula idején – vagyis például most –, amikor

a helyiségek hűtése úgy jár nagy energiafelhasználással,

hogy közben más hazai áramtermelő berendezések is állnak, akár tervszerű karbantartás miatt is,

egyúttal pedig beszűkül az import lehetősége.

Most például áll a Dunamenti Erőmű nagykarbantartáson lévő G3-as blokkja, de augusztus 23-ra, a paksi harmadik blokk karbantartásának kezdetére már rendelkezésre áll – ezt a napokban közölte a Világgazdasággal a tárca. Mindazonáltal augusztus 16-án délután a mintegy 2000 megawatt teljesítményű atomerőmű csak mintegy 1500 megawattal termelt, továbbá kiesett a rendszerből 1506 megawatt (egy paksi blokknyi) további kapacitás azért, mert üzemzavar volt a Dunamenti Erőmű blokkjaiból háromnál és a Hamburger Hungária kartongyár erőművénél. Ez a pillanatnyi helyzetkép is azt mutatja, hogy előfordulhatnak ellátásbiztonsági kockázatok.

Igaz, a vizsgált időszakban vélhetőleg éppen nem volt, annak alapján, hogy a naperőművek gőzerővel termeltek, órákon át több mint a felét adták a hazai áramtermelésnek, még exportra is jutott bőven. A fő vevő Horvátország és Ausztria volt – az utóbbi előzőleg nem is készült importálni –, de jutott magyar villamos energia Szerbiába, Romániába és Ukrajnába is. Szlovéniából és Szlovákiából viszont éppen érkezett az áram az ország területére. (A felsoroltak azonban a villamos energia fizikai áramlását és nem a kereskedelmi szerződések alapján folyó szállítást mutatják.)