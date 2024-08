Négy új területen is nagyhatalom lenne a Mol

Négy olyan területre lépett be a Mol-csoport Kutatás-Termelés üzletága, amelyek révén a tevékenysége zöldebb lesz, illetve jobban kíméli a környezetet, de amelyekhez még műszaki fejlesztésre van szükség, a bevetendő megoldások gazdaságossága pedig bizonyításra vár. A Világgazdaságot a csoport kutatási és termelési üzletágához tartozó Low Carbon and New Energies terület vezetője, Kapes Dávid avatta be a részletekbe.

Kapes Dávid szerint zöld prémium is lehet a Mol geoárama és geolítiuma árában / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Hol indulnak a Mol első geotermikus projektjei?

Két-két koncessziót nyertünk el Horvátországban és Magyarországon, de még tart két hazai pályázatunk elbírálása. Horvátországban tavaly geotermikus kutatási pályázaton kínáltak fel 6 licenszt, ebből leányvállalatunk, az INA kettőért indult, és mind a kettőt el is nyerte, 5-5 évre. Pontozásos rendszer volt, meg kellett adnunk a munkaprogramunkat. Már dolgozunk mind a kettőn, az egyik terület Lescan (Leščan), a másik Medimurje (Međimurje) térségében van. A lescanin ez év végén tervezzük az első kutatófúrást.

Magyarországi geotermikus kutatásaink Murakeresztúr és Őrtilos között a horvát határ közelében, illetve Pesttől délkeletre helyezkednek el. Ez a kiírás eltért a horvátországitól, itt érkezési sorrendben, a munkaprogram alapján bírálták el az ajánlatainkat, és a határidők is rövidebbek. Három+hat+hat hónapos, de engedéllyel meghosszabbítható munkaprogramokról van szó. Augusztus végére, szeptemberre várunk választ a még folyamatban lévő két pályázatunkra, egy Százhalombatta közeli és egy délnyugat-magyarországi Kálócfa térségében lévő lelőhely esetében.

Mi tudható e geotermikus lelőhelyek vizéről?

Nagyjából 3500-4500 méter mélyen vannak, és alkalmasnak tűnhetnek áramtermelésre. Már a 2500-3000 méter mélyről felhozott meleg víz hője is hasznosítható. Még ez a víz is bőven az ivóvízbázis alatt van, vagyis nincs hatással az ivóvíz-készletre. Horvátországi fúrásaink lesznek a mélyebbek, 4-4,5 ezer méteresek, míg a hazaiak 3,5-5 ezer méteresek. Az előbbiek vize körülbelül 170 Celsius fokos, a magyarországiaké 130-150 fokos, de az itteni terület jóval nagyobb, így heterogénebb is. Emiatt Magyarországon a mélység és hőmérséklet esetében is nagyobb eltérések lehetségesek. Nagy a szórás a már előkészítés alatti négy kút vízhozamában is: napi 1-2-3-10 ezer köbméterre számítunk.