NAÜ: nőnek a kockázatok a zaporizzsjai atomerőműben

Továbbra is nehéz a helyzet az oroszországi kurszki és az ukrajnai zaporizzsjai (oroszul zaparozsjei) atomerőműben. Fennáll a támadások veszélye, annak ellenére, hogy Oroszország további védelmi intézkedéseket hozott – írja az orosz Roszatom lapja annak kapcsán, hogy szeptember 6-án Kalinyingrádban tárgyalt a két létesítményről Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója és Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója. A két illetékes azóta ugyanerről a NAÜ most folyó éves közgyűlésén is egyeztetett.

Alekszej Lihacsov és Rafael Grossi egyeztetett az atombiztonságot érintő további együttműködésről / Fotó: Roszatom

Az orosz lap egyebek mellett azt emeli ki Rafael Grossitól, hogy „senkinek nem lesz haszna a nukleáris létesítmények elleni támadásokból”. Ugyanakkor felrója, hogy sajtótájékoztatóján Rafael Grossi nem beszélt arról – ahogyan korábban sem –, hogy melyik fél fenyegeti a zaporizzsjai atomerőművet.

A NAÜ vezetője szeptember 4-én (a kurszki atomerőmű közelében lévő) Kurcsatovban tett látogatása után felkereste a zaporizzsjai létesítményt is. Alekszej Lihacsov elmondása szerint Rafael Grossi is úgy látja, a zaporizzsjai atomerőmű hűtőtornyánál augusztus 11-én keletkezett tüzet egy ütés okozta, és helyrehozhatatlan károkat okozhatott az erőmű vízellátásában. „Megerősítettük, hogy a tüzet nem a hűtőtorony tövében keletkezett tűz okozta. Ezt egészen határozottan megállapítottuk” – jegyezte meg a NAÜ főigazgatója egy tájékoztatón. Köszönetet mondott továbbá az orosz félnek, hogy gyorsan hozzáfértek a sürgősségi helyszínhez, amelyet a tűzeset utáni napon már a hivatal ellenőrei is megvizsgálhattak.

Nem megnyugtató a reaktorok hűtésének állapota

A NAÜ továbbra is aggódik a zaporizzsjai reaktorok hűtése miatt, különösen a kahovkai gát lerombolása után. Rafael Grossi felidézte, hogy amikor tavaly nyáron ott járt, további 11 tározókutat fúrtak. Ez elég volt a hidegleállásban lévő erőmű helyzetének stabilizálásához, de akkor még nem tudta, hogy a létesítmény hidraulikus szerkezetén is munkák folynak. Vagyis folyamatosan dolgoznak a stabil helyzet fenntartásán.

A NAÜ-nek nincs kifogása az atomerőműben dolgozó orosz szakemberek ellen. „Nukleáris energiával foglalkoznak, néhányat sok-sok éve ismerek” – mondta Rafael Grossi.