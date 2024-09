Beütött a szankció: befuccsolt két orosz LNG-projekt

Látványos fordulathoz ért az, amit az elmúlt napokban már számos sajtóhír előrevetített. Befagyasztottak két cseppfolyósítottföldgáz- (LNG) beruházást az Oroszország elleni nyugati szankciók miatt. Korábbi információk szerint az érintett társaságok – de most mindenekelőtt a Novatek – újraértékelik stratégiájukat, és alternatív utakat keresnek gáztartalékaik pénzzé tételére a korlátozások közepette.

Kevés az LNG-hajó, erős a szankció hatása / Fotó: Novatek

A két projekt, a Murmanszk LNG és az Ob LNG az elmúlt időszakban egyébként már nem is haladt. Az előbbit, amely az Északi-sarkvidéken, a Kola-öbölben, Belokamenka falu közelében indult, eredetileg 2027 és 2030 között tervezték megépíteni. A Murmanszk LNG három termelőüzemének mindegyike évente 6,8 millió tonna cseppfolyósított gázt állíthatna elő, azaz összesen 20,4 millió tonnát évente. Ez több mint a Jamal LNG évi 17,4 millió vagy az Arctic LNG kétévi 19,8 millió tonnája. A murmanszki helyszín mellett szól, hogy a kikötője jégmentes, vagyis nem kellett volna igénybe venni az Arc7 jégosztályú tartályhajók szolgáltatásait.

Ezt az üzemet szánták a Kólai-sarkvidék és Karélia gázellátásának a forrásául.

A kibontakozó exportnehézségek miatt azonban már 2024 júliusában a harmadával, vagyis 13,6 millió tonnára faragták le a murmanszki üzem tervezett kapacitását a szükséges berendezések és a tartályhajók hiánya miatt.

A műtrágya is hozza a pénzt, nemcsak az LNG

Az Ob LNG három, egyenként évi 1,6 millió tonna kapacitású üzemmel indult volna, ezt később két, 3 milliósra módosították, majd borult minden. A létesítmény vegyipari komplexummá alakítását célozták meg, amelynek évente 2,2 millió tonna ammóniát és 0,13 millió tonna hidrogént kell termelnie. (Más hírekben karbamidról is szó van a jamali gáz hasznosítása kapcsán.) A társaság így is pénzzé teheti a gázát, miközben megkerüli a nyugati szankciók által előírt korlátozásokat. Azt is tervezte, hogy évi 4 millió tonna szén-dioxidot juttatnának a tárolóba, bár erről végül letettek.

Ezután sem lesz könnyebb

A projektek felfüggesztése rávilágít a Novatek előtt álló jelentős kihívásokra, mivel a társaság a nemzetközi szankciók által erősen befolyásolt környezetben mozog: az Európai Unió például betiltotta az új beruházásokat, és korlátozta az LNG-projektek befejezéséhez nélkülözhetetlen áruk, technológiák és szolgáltatások biztosítását. Emiatt a Novatek kénytelen volt újragondolni az LNG-termelésre és exportra vonatkozó ambiciózus terveit.