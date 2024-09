Érdemes figyelni, mi történik a Krk szigeti LNG-terminálon

Megérkezett a századik cseppfolyósföldgáz- (LNG) szállítmány a Krk szigeti terminálhoz, a tételt a svájci központú MET csoport szállítja. A MET és annak horvátországi leányvállalata kulcsszerepet játszik Horvátország és a régió ellátásbiztonságának garantálásában.

A cseppfolyós gázt hozó századik LNG-tanker Krk-nél / Fotó: MET csoport

A magyar ellátásbiztonságot is javítja a tervezett horvátországi beruházás

A 2021 januárja óta működő terminál közleményben kiemelt fontosságát támasztja alá, hogy létesítése felkerült a közös érdekű uniós projektek (PCI) listájára, építéséhez 101,4 millió eurós támogatást kapott. Évi 2,9 milliárd köbméternek megfelelő mennyiségű LNG fogadására képes, de terítéken van a kapacitás megduplázása. Igaz, némi késlekedéssel. A tulajdonos LNG Croatia a Ceenergy.com híre szerint három héttel meghosszabbította a terminálkapacitás-növelő pályázatra érkező ajánlatok beadási határidejét, amely így szeptember 3-án járt le. A hosszabbítás oka a lehetséges pályázóktól érkező sok megkeresés és az volt, hogy a szabadságok miatt augusztusban lelassult a kommunikáció.

A megcélzott új kapacitás évi 6,1 milliárd köbméter.

A terminálról a horvát gázvezeték-hálózaton keresztül Szlovéniába, Olaszországba, Magyarországra és az EU-n kívüli Szerbiába, valamint Montenegróba kerülhet gáz. (Él az Ukrajnába történő szállítás lehetősége is.) A Világgazdaság beszámolt arról, hogy 2020-ban az MFGK Croatia d.o.o. a hat évre évi egymilliárd köbméter gázt kötött le a terminálon, illetve további tengerről érkező gázhoz is juthat Magyarország a Shell-lel kötött megállapodás révén.

A nulladik tétel is a MET-é volt

A terminálról a MET már annak indulása óta számos LNG-szállítmányt célba juttatott. „A 100. szállítmány mellett külön öröm számunkra, hogy mi intézhettük a nulladik, üzembe helyezéshez szükséges LNG-mennyiség érkezését is. Büszkék vagyunk arra, hogy vezető szerepet töltünk be ebben a fontos projektben, megbízható energiaszolgáltatásokat nyújtva a végfogyasztóknak és a nagykereskedelmi piacnak egyaránt, ezzel is elősegítve a gazdasági növekedést. 2032 októberéig jelentős újragázosítási kapacitásokat kötöttünk le a Krk szigeti LNG-terminálon” – idézi a közlemény Mario Matkovicot, a MET Croatia Energy Trade vezérigazgatóját.