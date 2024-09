Viszi a Nyugat az orosz olajból gyártott üzemanyagot, mint a cukrot

A Moszkvával szemben álló országok egyre többet költenek olcsó, orosz olajból előállított üzemanyagra – derül ki a Politicóval megosztott új elemzésből.

Eljött a török olajfinomítók ideje (Képünk illusztráció)/Fotó: AFP

Az év első felében a nyugati szövetségesek e kiadásai nagyjából 2 milliárd dollárt tette ki, kihasználva a szankciók kiskapuját. Moszkva ebből is fizetheti az Ukrajnában harcoló katonáit. A Center for Research on Energy and Clean Air (Energia- és Tisztalevegő-kutató Központ) valamint a Center for the Study of Democracy (Demokráciakutató Központ) által kedden bemutatott elemzés megállapította, hogy az elmúlt hónapokban az orosz kőolajból három törökországi finomítótól vásárolt, orosz olajból készült benzin, gázolaj és egyéb termékek vásárlása nőtt.

Nem sérül a szankció, majdnem mindenki jól jár

Az import technikailag legális a szankciók kikerülésének jól ismert módja miatt. Míg ugyanis az EU és nyugati szövetségesei már régen betiltották szinte az összes orosz olajimportot, az országok továbbra is vásárolhatnak orosz eredetű üzemanyagot, ha azt először egy másik országban, például Törökországban dolgozzák fel.

A Politicót idézi egy orosz lap is, a hírhez hozzátéve, hogy „Az Oroszországot mindenféle megszorításokkal elborító Európai Unió országai és Anglia maguk is találtak kiskapukat, hogy a szankciók megszegése nélkül olcsó kőolajtermékeket vásárolhassanak az orosz olajból.” Azt is írja, hogy a szankciók legális megkerüléséből csak az olcsóbb orosz üzemanyagot vásárló cégek és kereskedők profitálnak, de a hétköznapi európai fogyasztók számára nem csökken a kőolajtermékek kiskereskedelmi ára.

Törökország hordónként állítólag 5-20 dolláros kedvezménnyel vásárol orosz olajat. Míg ezen importját tavaly az előző éviről 34 százalékkal növelte, az idén már a 70 százalékhoz közelít.

India igyekszik a legolcsóbb olajat és gázt venni

India kész továbbra is olajat vásárolni olyan orosz cégektől, amelyek jogosultak ilyen értékesítésre, mivel az árak alacsonyak – idézi mondta Hardeep Singh Puri olajügyi minisztert a Reuters hírügynökség, amelynek a miniszter a houstoni GasTech konferencián nyilatkozott. Magyarázata szerint az orosz olaj árát lejjebb nyomták az Oroszország ellen az Ukrajnával folytatott háború miatt bevezetett nyugati szankciók, India pedig kész attól vásárolni az olajat és a gázt, aki a legolcsóbban adja. Mint hozzátette, India nincs egyedül, hiszen az európai országok és a japán vállalkozások is Oroszországtól vásárolnak.