További magyar beszállítókat vár a Paks II.-projekt

Az orosz-magyar üzleti fórumon mutatták be az orosz állami Roszatom nemzetközi tevékenységét. Elhangzott többek között az is, hogy további magyar vállalkozások hogyan kapcsolódhatnak be a Roszatom projektjeibe, különösen a Paks II.-be.