A törökországi Akkuyu Atomerőmű felépítése érdekében a tulajdonos és kivitelező orosz Roszatom kénytelen volt baráti országokban keresni az alkatrészeket, mert a Siemens Energy felbontotta a szállítási szerződést.

Kupolát kap az Akkuyu Atomerőmű / Fotó: Alizhon Shaymardonov

Már korábban tudni lehetett, hogy a német társaság nem szállít, és arról is érkezett hír, hogy helyette a Roszatom más partnert keres. Mostanra be is szerezte a szükséges komponenseket, amelyek már a helyszínen vannak – erről Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes beszélt. Az új bejelentésben nincs róla szó, hogy mely társaság állt a Siemens helyére, de az eredeti közlés kínai lehetséges szállítót említett. Mivel a problémát sikerült időben megoldani, a szakemberek már kezdhetik a berendezések telepítését.

Nem oszlik el a békés atomról szóló álom

Alekszandr Novak megjegyezte, hogy ezzel kudarcot vallott a „barátságtalan országok” azon kísérlete, hogy beavatkozzanak a török ​​nép békés atomról szóló álmának beteljesülésébe. Bár a Siemens Energytől várt szállítmányok nem voltak kritikus fontosságúak, Törökország egy ideig megpróbált tárgyalni Németországgal. E tárgyalások azonban nem vezettek eredményre. Ankara megkezdte felméri, hogy a német lépés hogyan befolyásolja az Akkuyu Atomerőmű építésének ütemezését. A miniszterelnök-helyettes nem jelezte, hogy az új helyzetben mikorra várható az atomerőmű első blokkjának üzembe helyezése, csak annyit jelzett, hogy mind a négy erőművi blokkot átadják 2028-ban. Az első blokk eredeti határideje 2025 volt.

Orosz források felidézik, hogy a Siemens Energy azért tartja vissza a szállítást, mert nem kap exportengedélyt az illetékes német hatóságtól. Az okot hivatalosan nem közölték, de nyilvánvaló, hogy az Oroszország által Ukrajnában folyó háborúról van szó.

Erősebb a magyar pozíció

Magyarország a paksi atomerőművel hasonló körülmények között volt, de kiderült – írja az orosz lap –, hogy könnyebben befolyásolta a döntéseket. Mivel uniós tag, az oroszellenes szankciók blokkolásával fenyegetett arra az esetre, ha az EU a magyar atomipart és általában az energiabiztonságát veszélyezteti. Törökországnak nincs ilyen befolyása Németországgal szemben.