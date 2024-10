Még az idén kijön pár meglepetéssel az MVM – nyilatkozott a csoport vezére

Gőzerővel terjeszkedik, fejleszt, zöldül és erősödik a magyar állami energiaipari csoport, az MVM, amely még erre az évre is több bejelentést tartogat. A tervekről az MVM csoport vezérigazgatója, Mátra Károly nyilatkozott a Világgazdaságnak. Mindenek előtt a fókuszban lévő gázbiztonsági kérdésekről faggattuk.

Mátrai Károly: ismét nő a belföldi gáztermelés / Fotó: MVM Zrt.

Mikor lesz az MVM-nek saját azeri gáza a közelmúltban kötött tulajdonszerzéseknek köszönhetően?

Az azeri ügylet számunkra egy nagyon jól megtérülő pénzügyi befektetés, miután az azeri kizárólagos gázkereskedő társaságban is vásároltunk 4 százalékot. Bár a termelési megállapodásban és a kereskedő vállalatban történt érdekeltségszerzés jogilag két külön üzlet, gyakorlatilag össze van kapcsolva. Így éri meg. Mivel a gázmező 5 százaléka szeptember 1-jén az MVM tulajdonába került, így már most is van azeri gázunk.

Viszont ebből a befektetésünkből Magyarországra fizikailag nem szállítunk gázt, hiszen a kitermelt mennyiségekre már korábban, a tulajdonszerzésünk előtt megkötötték a kereskedelmi szerződéseket, amelyek 2030-ig vagy akár az utánra is szólnak.

A Shaz Deniz mezőnek azonban lesz egy harmadik kitermelési szakasza is, a fúrások már megkezdődtek a Kaszpi-tengeri talapzaton. Reméljük, hogy 2029-re újabb találatokról számolhatunk be, az így felhozandó, még nem értékesített mennyiségből pedig Magyarországra is kerülhet. Viszont Azerbajdzsán nagyon messze van, onnan nagyon magasak a szállítási költségek. Ezért lehet, hogy nem utaztatjuk majd végig az azeri gázt a vezetékeken, hanem egy swap-ügyleten keresztül közelebbi, európai gázra cseréljük.

Az MVM le kíván kötni további kapacitást is a Krk-szigeti LNG-terminálon, annak kibővítése után?

Egy ilyen ügylethez két félre van szükség. Most évi egymilliárd köbméter visszagázosítási kapacitásunk van a terminálon. Ha meglesz a terminálbővítés Krk-szigeten, abból szeretnénk további mennyiségeket lekötni, de ehhez kell a horvát fél együttműködése is. Egyelőre bizonytalan a bővítés ideje és a többletkapacitás mennyisége is, de a tárgyalásokat megkezdtük. Ha lesz megállapodás, arról be fogunk számolni.