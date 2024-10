Vízenergia: a klímaváltozás veszélyezteti az erőművek működését, a régiós Hidroelectrica hatalmas beruházásokkal menekül előre

Kínában mindazonáltal a 2022-es, súlyos aszályos időszak alatt jelentős mértékben visszatértek a szénhez, az Afrika déli részén fekvő Zambia pedig egymás után két vadonatúj széntüzelésű erőmű felépítését hagyta jóvá.

Az energiaszükségleteik kielégítésével már most is küszködő országok számára a kapacitást fenyegető bármilyen veszély komoly gazdasági sokkot okozhat. Még ha a vízenergia még súlyos aszályos körülmények között is képes 80 százalékos kapacitással termelni, ez a 20 százalék akkor is döntő lehet a nehéz helyzetben lévő gazdaságok számára.