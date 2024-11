Az áramárak megugrásának okai Európában és a régióban

Magyarország javaslata

A magyar szakpolitika 2010 után úgy döntött, hogy a nemzeti energiamixet az atom- és a megújuló energia kettősére alapozza. Ez az álláspont ma is helyes; egy energetikai szempontból hátrányos földrajzi helyzetű ország, tenger, hegyek és gázmezők hiányában csakis a szuverenitást biztosító erőforrásokra alapozhat. A megújuló energiaforrásokról már volt szó; de Magyarország az atomenergia mellett is kezdetektől kitartott. Kibocsátásmentes atomipar nélkül nincs európai energetika, zöldátállás és versenyképes energiaár – mondtuk akkor, és mondjuk ma is; újabban már a többségi európai gondolkodás is erre hajlik.

Egy atomenergiára és megújuló energiára alapozott rendszer működésének Achilles-sarka a villamos energia tárolása, hiszen a korábban említett anomáliák ezzel orvosolhatók, hatásuk csökkenthető.

Sok futurisztikus elképzelésről lehet olvasni ebben a témakörben, de üzemileg kipróbált, nagy hatásfokú rendszer csak a szivattyús tározós erőmű és az akkumulátor. Ebből a nézőpontból is igazolható tehát a kormány akkumulátorkapacitást bővítő iparpolitikája.

A brüsszeli energiapolitika azonban a szuverén nemzeti energiapolitikát nem támogatja. Diktátumokat alkalmaz a zöldpolitikában az egyedi sajátosságokat is figyelembe vevő racionalitás helyett. Atomenergia terén a támogató hozzáállás leginkább még csak papíron érezhető; az energiatárolás kérdésköre pedig szintén nem szerepel kellő hangsúllyal az uniós napirenden.

A magyar patrióta álláspont szerint azonban összeegyeztethető a környezet megóvása a versenyképesség megerősítésével.

Az európai gazdaság legnagyobb versenyhátránya a kínai és amerikai gazdasággal szemben a többszörös energiaár, de ennek megszüntetése elérhető.