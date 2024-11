Belendül Magyarország ukrajnai áramexportja

Ez év júniusa óta számos ukrajnai erőmű megsemmisült, emiatt az előttünk álló télen nagy áramhiány várható Ukrajnában. Ezért a szárazföldi Európa átvitelirendszer-üzemeltetői (TSO-k) felmérték, mit tehetnek az eddiginél nagyobb villamosenergiaexport-kapacitás rendelkezésre állása érdekében az energiarendszer stabilitásának és működési biztonságának fenntartása mellett.

Ukrajnát komoly áramhiány fenyegeti / Fotó: Shutterstock

Megtalálták a megoldást

Számításaik eredményei lehetővé tették a TSO-k számára, hogy a tél folyamán az Ukrajnába és Moldovába irányuló exportkapacitás-korlátot 2100 megawattra (MW) emeljék. Ez 400 MW-os növekedést jelent a korábbi értékhez képest. A villamosenergiaexport-kapacitás jelentős növelése újabb jele az európai TSO-közösség erős támogatásának és szolidaritásának Ukrajna és Moldova népével – hangsúlyozza az ENTSO-E közleménye.

A 2100 MW-os exportkapacitás korlát 2024. december 1-jétől lép életbe.

2025 márciusától az átvitelirendszer-üzemeltetők havonta újraértékelhetik az EU, valamint Ukrajna és Moldova közötti kereskedelmi kapacitáskorlátot.

Ukrajna előre kifizeti az áramot

A Világgazdaság korábban beszámolt, hogy bár Ukrajna áramimportjának iránya időszakonként eltérő, de jellemzően Magyarországról érkezik a legnagyobb segítség. Mint piaci forrásunk jelezte, így lesz ez most is. „Ukrajna nagyon megszorult, mindenhonnan szívesen fogad áramot, és tisztességesen fizet, mégpedig előre. A legtöbb áram továbbra is Magyarországról megy ki, az ehhez szükséges műszaki feltételeket a Mavir korábban már megteremtette, és azok most is rendelkezésre állnak” – közölték.

Magyarország ukrajnai áramexportja nemcsak Ukrajna villamosenergia-ellátását és az érintett kereskedők tevékenységét segíti. Kedvez a hazai villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartásának és az árampiaci kilengések tompításának is azzal, hogy piacot biztosít a hazai naperőművek áramának olyan időszakokban, amikor az éppen nem eladható, és amikor emiatt leesnek a tőzsdei áramárak.

Tízmillió euró érkezik

A NEC Ukrenergo társaság 10 millió eurós támogatást kapott az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól (EBRR), ezt a társaság tette közzé a Facebookon. A társaság a pénzt a kritikusan fontos működési költségeinek fedezésére és likviditásának támogatására fordítja A megállapodás szerdán született.