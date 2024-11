Most kiderül, mennyit konyít a magyar diák az atomenergiához

A Globális atom kvíz nem csupán egy népszerű tudományos vetélkedő, hanem egy ízig-vérig globális oktatási projekt is, amely közelebb visz a magfizikához, miközben bemutatja azt is, hogy milyen fontos szerepet játszanak a nukleáris technológiák a mindennapi életben és a bolygó megőrzésében. A verseny évről évre egyre több érdeklődőt vonz. Eddig több mint 70 országból vettek rajra részt, és tavaly rangos elismerésben is részesült a rendezvény a tudomány népszerűsítéséért. A kívánatostól elmaradó hazai nukleáris oktatást is érintő interjú a közelmúltban jelent meg a Világgazdaságban.