A társasház a saját rezsicsökkentése kovácsa

Jelentősen csökkenhet a társasházakban és szövetkezeti lakásokban lévő háztartások áramszámlája, ha a háztartások tulajdonosai társasházi energiaközösségekbe tömörülve saját célra termelnek villamos energiát.

Energiaközösséget hozhatnak létre a társasházak/Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az áramtörvény tervezett módosítása megkönnyítené az ide vezető utat, erről a Világgazdaság már beszámolt, ahogyan arról is, hogy a módosítás kritikusai aggódnak a háztartási méretű kiserőművek (HMKE), lényegében napelemek üzemeltetőitől elvárt többlet adatszolgáltatás miatt. (Lapunk azt is megírta, miért van szükség a plusz adatokra, és miért nem jelent kockázatot a kért adatok megküldése.) Most a saját kivitelezésű rezsicsökkentés mikéntjéről, a gyakorlati részletekről lesz szó.

Már ketten is alkothatnak társasházi energiaközösséget

Társasházi energiaközösséget már két társasházi (vagy szövetkezeti) lakás, vagy nem lakás céljára használható helyiség tulajdonosai is létrehozhatnak. Ők az energiaközösség tagjai lesznek, ez az energiaközösség azonban nem önálló jogalany. Együttműködésüket írásba kell foglalni. A lakás tulajdonosának írásbeli hozzájárulásával a lakás bérlője is a társasházi energiaközösség tagjává válhat. A társasházi energiaközösség célja, hogy

a társasház közcélú hálózati csatlakozási pontja mögött, a társasház összekötő berendezéséhez kapcsolódóan háztartási méretű kiserőművet létesítsen és üzemeltessen,

A kiserőmű áramát elsődlegesen a társasház közös fogyasztására, valamint a társasházi energiaközösség tagjainak fogyasztására használja.

A tagoknak meg kell állapodniuk a kiserőmű létesítésének és üzemeltetésének a részleteiről, valamint arról, hogy hogyan osztoznak üzemeltetés hasznán és terhein. El kell dönteniük, hogy milyen elszámolási modellt használnak, továbbá, hogy felhasznált áram után a társasház forgalomarányos, diszkontált rendszerhasználati díjvisszatérítésben részesüljön, vagy a korábban meghatározott korrigált idősoros mérési adatok alapján számoljanak-e el.

Újdonság az energetikai adatszolgáltató platform

A közösséget adatainak nem elszámolási célú kezelését az e célra még létrehozandó az energetikai adatszolgáltató platform támogatja. Működtetése engedélyköteles, az engedélyt a Magyar Energetikai és Közmű-szolgáltatási Hivatal adja ki huszonöt évre, ami meghosszabbítható.