Energiaválság 2.0: kicsit hidegebb lett, Európa máris újra a gáz miatt retteg

Hideghullámok érkeztek Európába, és a naptári tél még meg sem kezdődött máris megjelent a horizonton a 2022-es energiaválság rémképe. A földgáz ára majdnem 3 százalékkal tovább emelkedett az európai határidős kereskedésben hétfőn, így ebben a hónapban már majdnem ötödével drágult.

Az energiaválság rémét idézik meg Európában az időjárási előrejelzések: gyorsan fogy a tárolókból a gáz / Fotó: NurPhoto via AFP

A magyar háztartásokat az ilyen hullámoktól megóvja a rezsicsökkentés, az amúgy is leterhelt költségvetésnek azonban nagyon nem használnak. A vállalatoknak sem, amelyek nem kaptak ellenük védőhálót.

A forint – és régiónkban még főleg a zloty – árfolyamára amúgy is nyomasztólag hatnak az orosz–ukrán háború keltette új félelmek, hát még ha ezek mellett az időjárás-előrejelzéseket is figyelni kell. Ezek is hozzájárulhattak a forint novemberi mélyrepüléséhez a háborús aggodalmak és az amerikai dollár menetelése mellett.

Az európai energiapiacon már évek óta az Egyesült Államok menetel, miközben az oroszokat a szankciókkal szinte kiszorította a maga ellátásából Európa (illetve az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantói), a kínálat megcsonkításának pedig meg kell fizetnie az árát.

Aki nem emlékezne rá: a sok szenvedést okozó inflációrobbanást is az energiaválság okozta Európában 2022-2023-ban.

Diadal után az energiaválság kísértete: annyira mégse telt meg az a gáztároló

Az elmúlt hónapokban diadaljelentéseket olvashattunk arról, milyen gyorsan teltek fel az oroszok nélkül is az európai gáztárolók.

A novemberi hideghullámok nyomán aztán villámgyorsan kiderült, hogy még ennél is gyorsabban tud kifogyni a betárolt gáz szerencsétlen esetben. Az idő hideg, a szél kevés, ami azt jelenti, hogy a szokottnál gyorsabban ürülnek a tárolók – írta a Bloomberg. A 2022-es energiaválság rémképe újra megjelent.

Gyorsan apadnak Európa gázkészletei, a következő energiaválság előtt állunk

A gyorsan kimerülő európai gáztartalékok, Moszkva fenyegető ellátási korlátozásai és a lehető legrosszabbkor elrendelt, legújabb amerikai szankció a Gazprombank ellen újabb energiaválsághoz vezethetnek a kontinensen, pedig még a két évvel ezelőtti rendkívüli megrázkódtatásokat sem hevertük ki.

Ezért szökik fel a gáz ára: Biden, Zelenszkij és Tél tábornok elintézik

A földgázár emelkedésének két alapvető oka van.

A már említett hideg idő, illetve az előrejelzések. Nem kell, hogy mindenhol hideg legyen: ha csak Észak-Európában van, ezen a kisajtolt piacon már az is áremelkedéseket indukál Európában. Az európai gáztárolók töltöttségi foka idén jóval meghaladta az elmúlt öt év átlagát, aztán novemberben hirtelen ez alá esett.