Feladta a leckét az amerikai szankció az MVM-nek

Szijjártó: nem cseréljük le a megbízható partnereket

Délután hír érkezett az isztambuli egyeztetések eredményéről is. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Isztambuli Energiafórum miniszteri ülésén kifejtette, hogy az energiaellátás biztonsága nemzetbiztonsági és szuverenitási kérdés, de fizikai is, amelynek semmi köze

sem a politikához,

sem az ideológiákhoz,

ugyanis politikai nyilatkozatokkal és sajtótájékoztatókkal nem lehet a házakat fűteni és nem lehet a gazdaságot működtetni. Leszögezte, hogy az energiamix összeállítása tisztán nemzeti hatáskör, és annak is kell maradnia. „Ha valaki megpróbál beavatkozni a nemzeti energiamix összeállításába, az politikai vagy üzleti okokból történik” – figyelmeztetett. Kijelentette, hogy „nekünk, a régió országainak nagyon szorosan együtt kell működnünk, s együtt is fogunk működni, hogy megtaláljuk a megoldást, hogy hogyan tudjuk biztosítani országaink biztonságos energiaellátását a megváltozott körülmények között is, függetlenül minden külső nyomástól és minden támadástól”. Méltatta Szerbiát, Bulgáriát és Törökországot mint megbízható tranzitállamokat. A miniszter szerint ezekkel az országokkal „együtt fogunk megoldást találni arra, hogy országaink energiabiztonságát a jövőben is biztosítani tudjuk, és hogy meg tudjuk védeni magunkat az energiaszuverenitásunk elleni támadástól”. Végül közölte: Nem vagyunk hajlandók lecserélni megbízható partnereket, különösképpen akkor nem, ha nincs jobb ajánlat.

Szijjártó egyeztetett Pavel Szorokinnal is

Szijjártó Péter és Pavel Szorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettes megállapodott, hogy országaik a Gazprombankkal szembeni amerikai szankciók ellenére is folytatják együttműködésüket. A Facebook-bejegyzés kapcsán egy orosz lap emlékeztet, hogy Gazprombankban az Orosz Föderáció elnökének kérésére speciális számlákat nyitnak a külföldi vásárlóknak azért, hogy rubelben fizessenek az orosz gázért. Szijjártó Péter biztosította Pavel Szorokint, hogy a Magyarországra irányuló gázexport minden részletét áttanulmányozták, és megállapodtak a partnerség folytatásában.

Egy hónap múlva kell Magyarországnak ismét fizetnie az orosz „kék” üzemanyagért.

Délről jön az orosz gáz

Magyarország az érvényes hosszú távú magyar–orosz megállapodás alapján évi 4,5 milliárd köbméter orosz gázhoz jut. Ebből a szerződés szerint egymilliárd köbméter az Ukrajna–Szlovákia–Ausztria útvonalon érkezik, gyakorlatilag azonban már hosszabb ideje nem használják ezt a szállítási irányt. A többi (vagyis az a 4,5 milliárd köbméter teljes havi mennyisége) Szerbia felől lép be a magyarországi hálózatba, Szerbiából Bulgárián, oda pedig a Török Áramlat vezetéken érkezik.