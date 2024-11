Orosz célponttá válhat az ukrán gázrendszer

Jelentős hatással lesz egyes uniós tagországokra, ha a jövő év első napjától az orosz–ukrán gázszállítási megállapodás lejártával leáll az orosz gáz Ukrajnán keresztüli továbbítása. A leállást feltételezve a belgiumi Bruegel tanácsadó cég megvizsgált három elképzelhető európai szcenáriót.

Jövőre lejár a Naftogaz gáztranzitszerződése / Fotó: AFP

Jól szolgál az egyetlen működő tranzitvezeték

A Bruegel emlékeztet, hogy már most is csak egyetlen, Ukrajnát átszelő vezetéken tart nyugatra az orosz gáz, a szállításban pedig eddig nem volt jelentős fennakadás. Oroszország ezen a csövön exportálja az EU-ba irányuló vezetékes gáza felét, egyben a teljes orosz gázexport harmadát, beleértve az LNG-t is. A leállás hatása különösen Ausztriában, Magyarországon és Szlovákiában lesz érezhető, ahol 2023-ban az ukrán tranzitút a gázigény 65 százalékát fedezte A Bruegel e ponton a Nemzetköz Energiaügynökségre hivatkozik, de hozzá kell tennünk, hogy Magyarország már nem importál orosz gázt az Ukrajna–Szlovákia–Ausztria útvonalon. Igaz, a hosszú távú szerződésben rögzítettek szerint a mennyiségből évi egymilliárd köbméternek Ausztriánál kellene belépnie az országba. Ha valóban leáll az ukrán tranzit, akkor vélhetőleg módosítani kell a szerződés azon részét, amely leírja, hogy a magyar fél mely átadási pontokon veszi át az orosz gázt. Ettől egyébként igaza lehet a Bruegelnek, amikor azt írja, hogy magyar érdek is az Ukrajnán keresztüli tranzit fennmaradása.

Mindenki veszítene

Az EU gázimportjából az ukrán tranzit 2021-ben 11 százalékot tett ki, ez mára körülbelül 5 százalékra csökkent, de az Európai Bizottság 2022-es, nem kötelező erejű célja szerint 2027-ig nullára kell szorítani. Ez hamarabb megvalósulhat az ukrán tranzit jövő évi megszűnésével. Oroszországi év 6,5 milliárd dollár bevételtől esne el, hacsak nem tereli át a nyugati kivitelét más vezetékekre vagy LNG-terminálokra.

Ukrajna is nagyot veszítene. A GDP-je körülbelül 0,5 százalékának megfelelő tranzitdíjról kellene lemondania, és meginogna az a stratégiai szerepe, amelyet ma Európa energiapartnereként (például gáztároló szolgáltatójaként) betölt. Sőt, katonai célponttá válhat az eddig jórészt sértetlen gázinfrastruktúrája, ami komoly aggodalomra ad okot.