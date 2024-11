Nagyot esett az orosz olajexport – ez állhat a háttérben

Az orosz tengeri olajexport július óta legnagyobbat esett, mivel a szállítások két hónapos mélypontra süllyedtek, főként az India felé tartó szállítások csökkenése miatt. A négyhetes átlag a november 24-én véget érő időszakban napi 150 ezer hordóval csökkent, még úgy is, hogy a heti adatok javultak valamelyest.

Visszaestek a tengeri orosz olajszállítások / Fotó: AFP

India vett most sokkal kevesebb orosz olajat

A szállítások főként a nyugati kikötőkben zuhantak, ahol az elmúlt két hétben mintegy 25 százalékkal maradtak el a múlt havitól. A múlt héten feltehetően karbantartás miatt öt napig szünetelt a nyersanyag rakodása Novorosszijszk kikötőjében. Mivel a nyugati kikötőkből a tankerhajók főként Indiába viszik az olajat, a balti, északi-tengeri és fekete-tengeri forgalom csökkenése az Indiába tartó szállítások visszaesését jelzi – írja a Bloomberg.

A november 24-ig tartó időszakban napi 1 millió hordó alá csökkentek a szállítások, ami még a kikötők karbantartását figyelembe véve is drasztikus csökkenés, ami

legalább napi 500 ezer hordóval marad el az október közepéig tartó négyhetes időszak átlagától.

Az export csökkenése az OPEC+ olajminisztereinek vasárnapi gyűlése előtt következett be, így az akár annak a jele is lehet, hogy Oroszország igyekszik élebe léptetni azokat a kompenzációs csökkentéseket a találkozó előtt, melyekre a korábbi túltermelés miatt kényszerült. Az olajkartell feltehetően harmadjára is elhalasztja a termelés decemberre ütemezett bővítését, ahogy azt tette októberben és novemberben is.

Mindeközben Nagy-Britannia két újabb orosz biztosító ellen vezetett be szankciókat, mely három másik társasághoz csatlakozik a feketelistán. Ezek közül négy olyan is van, melyeket India elfogad, mint az országba tartó tankerek biztosítóját. A brit hatóságok további 30 tankerhajó ellen is bevezettek friss szankciókat, melyek közül 14 szerepelt már korábban az amerikai vagy európai szankciós listán.

A november 24-én véget ért héten 20,5 millió hordónyi olajat töltöttek fel az orosz kikötőkben 27 tankerre, szemben az egy héttel korábbi 19,8 millió hordóval, melyet 26 tanker szállított el.