Nagyon készül az idei utolsó nagy dobására a Paks II. projekt

Az ellenlobbi sem segített a paksi beruházásnak

Bár az atomenergiával nem rendelkező országok szeretnék, ha az Oroszország elleni szankciók kiterjednének a polgári célú nukleáris együttműködésre is, ilyen szankció egyelőre nincs, a Paks II. projekt pedig ezen a téren júniusban még extra védelmet is kapott. Az Oroszország elleni 14. szankciós csomag külön kimondja, hogy a magyarországi beruházásra nem vonatkoznak a szankciók. Az is szerepel benne, hogy míg előzőleg egyes termékek és szolgáltatások esetében mentesítési engedélyt kellett kérni a beszállítás előtt az adott állam illetékes hatóságától, a Paks II. esetében júniustól nincs erre szükség, elég az illetékes hatóságot tájékoztatni.

Tele voltak a híradások a Dunán érkező hatalmas szállítmány hírével, képeivel

A beruházás legutóbbi, a nagyközönség számára is látványos lépése az volt, amikor szeptemberben megérkezett Paksra az 5. blokk zónaolvadék-csapdája. Ennek az óriási, speciális ötvözetű acéltartálynak az a feladata, hogy baleset esetén összegyűjtse a reaktorból kikerülő radioaktív anyagot.

Vagyis egy rendben működő atomerőmű esetében nincs rá semmi szükség, mégis beépítik a minden biztonsági kockázat kiszűrését célzó intézkedések egyikeként.

Ilyen extra biztonsági elemből több is lesz az új, emiatt 3+ generációsnak számító, nyomottvizes (VVER) reaktorokkal szerelendő atomerőműben. E biztonsági rendszerek egy része passzív, vagyis akkor is működik, ha megszűnik az atomerőmű energiaellátása.

Gödörásás lépésről lépésre

Az előző, képekkel szintén jól illusztrált beruházási lépcsők a betonüzem, egyes szerelőcsarnokok és kiszolgálóépület felépülése voltak. (Egy drón segít abban, hogy körbenézzünk a telephelyen.) Magának az 5. blokknak az építése szeptemberben ért új szakaszhoz: elindult az egyes helyeken a 23 méteres mélységet is elérő munkagödör kialakítása. Ezt több munkafázis előzte meg: 2022-ben előbb csak 5 méteres mélységig emelték ki a talajt, majd megépítették a résfalat, utána befejezték az 5. blokk területén a talajszilárdítást. Az első lépcsőben másfél millió köbméter földet emeltek ki, a most folyó munka során még kétmilliót. E munka befejezését követi az első beton öntése.