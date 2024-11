Rekordszintre emelkedett az orosz LNG beszerzése Franciaországban

Német állami cég rengeteg orosz cseppfolyósított gázt importál Franciaországba. A SEFE vállalat ezt azzal magyarázza, hogy így tudja elérni, hogy Oroszország a legkevesebbet nyerje. Ugyanis ha nem veszi át az orosz LNG-t, akkor is ki kell fizetnie azt egy hosszú távú szerződés miatt, de akkor Oroszország eladhatja a világpiacon is, és így másodszor is bevétele lehet ugyanazokon a gázmolekulákon.