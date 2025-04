Mol–INA-ügy: horribilis összeget ítélt meg a bíróság a magyar olajtársaságnak – Horvátországnak fizetnie kell

Bejelentés: földgázt talált a Mol – ez hozzájárul a magyar gazdaság növekedéséhez

A Mol három új földgáztalálatot ért el Pakisztánban, a Tal nevű kutatási területen, amelyeknek a magyar vállalat most elkezdte kidolgozni a kitermelési stratégiáját is. A Mol már huszonöt éve jelen van Pakisztán piacán, ahol több mint 400 millió dollárt fektetett be, és nagyjából 900 embernek ad munkát.