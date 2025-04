Üzemanyag: bejelentették, az év eddigi legnagyobb árcsökkentése lép életbe csütörtöktől – ennyiért lehet tankolni

Most ehet majd igazán igazán a Brent olaj árának egy hét alatti több mint 17 százalékos árzuhanását – fogalmaz a Holtankoljak.hu.

Üzemanyag: bejelentették, az év eddigi legnagyobb árcsökkentése lép életbe / Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

A héten csütörtökön a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 12 forinttal fog csökkeni. Ez várhatóan fokozatosan, a benzinkutak áraiban is megjelenik majd, melyet követően a benzin és a gázolaj átlagára is 600 forint alá csökkenhet.

Szerdán még az alábbi átlagárakon lehet tankolni:

95-ös benzin: 604 forint/liter

gázolaj: 613 forint/liter

Korábban megírtuk, hogy az olajár csökkenéséhez többek között az amerikai gazdasággal kapcsolatos aggodalmak vezettek. Április 2-án Donald Trump amerikai elnök rendeletet írt alá, amely kölcsönös vámok bevezetéséről rendelkezik az egyes országokból származó importtermékekre. Az alapértelmezett minimális vámkulcs 10 százalék lesz, de szinte minden ország esetében ennél magasabb mértéket alkalmaznak majd.

A vámokat az Egyesült Államok kereskedelmi mérlegének adott országgal szembeni hiánya alapján számították ki a kiegyensúlyozottság elérése érdekében. Ez óriási tőzsdei esésekhez vezetett nemcsak az Egyesült Államokban, de világszerte is.

További tényezőként szerepelt Oroszország, Szaúd-Arábia, Irak, az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait, Kazahsztán, Algéria és Omán múlt heti döntése is, miszerint felgyorsítják az olajkitermelés növelését: májustól napi 411 ezer hordóval több olajat fognak kitermelni, noha korábban ezt a növekedést három hónap alatt tervezték megvalósítani.

Legutóbb hétfőn jelentettek be új üzemanyagárakat Magyarországon, akkor a nagykereskedők a benzin literjét 5, a dízelét 6 forinttal mérsékelték. Igaz, ez csak részben gyűrűzött át a kiskereskedelembe, egy részét a benzinkutasok megtartották maguknak.

Lapunk korában arról is írt, hogy az eddigi legnagyobb árcsökkentést márciusban jelentették be a hazai kutakon, az akkori árcsökkentésre legutóbb pedig tavaly novemberben volt utoljára példa.