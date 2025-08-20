Deviza
kőolaj
orosz-ukrán háború
Szijjártó Péter
Barátság kőolajvezeték

Helyreállt a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, Szijjártó figyelmezteti Ukrajnát

A külügyminiszter bejelentése szerint megint jön a kőolaj Oroszország felől. A Barátság kőolajvezeték megint működik, az ukrán támadás okozta károkat kijavították.
Pető Sándor
2025.08.20, 09:29
Frissítve: 2025.08.20, 09:43

Ismét érkezik az orosz energiahordozó a Barátság kőolajvezetéken – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a keddi késői órákban.

A Barátság kőolajvezeték ismét szállít, a külügyminiszter figyelmeztette Kijevet, hogy ne rombolják le újra
A Barátság kőolajvezeték ismét szállít, a külügyminiszter figyelmeztette Kijevet, hogy ne rombolják le újra Fotó: NurPhoto via AFP

A tegnapelőtti éjszaka folyamán történt ukrán támadás után az elmúlt percekben helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé 

– írta a miniszter egy posztban a Facebookon.

A miniszter a gyors segítségért Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettesnek mondott köszönetet, Kijevet viszont ismét figyelmeztette:

Elvárjuk, hogy Ukrajna ne kövessen el újabb támadást a hazánk energiaellátása szempontjából kritikus vezeték ellen. Ez a háború nem a mi háborúnk, minket hagyjanak ki belőle!!

 

Az oroszok bosszút álltak a Barátság kőolajvezeték felrobbantásáért – reakció a „Magyar” sikereire
Az alaszkai és washingtoni tárgyalások környékére bőven jutott az új fellángolásból: az ukrajnai háborúban mindkét fél rendszeresen támadja a másik energia-infrastruktúráját, ami keményen meglegyintheti a közép-európai országokat is, köztük hazánkat. A Barátság kőolajvezeték ukrán felrobbantása Budapesten felháborodott reakciót váltott ki, az oroszoktól viszont drónok szállította robbanóanyag érkezett válaszul, ami meg is tette a hatását.

