energia
orosz-ukrán háború
olaj

Az oroszok bosszút álltak a Barátság kőolajvezeték felrobbantásáért – reakció a „Magyar" sikereire

Az alaszkai és washingtoni tárgyalások környékére bőven jutott az új fellángolásból: az ukrajnai háborúban mindkét fél rendszeresen támadja a másik energiainfrastruktúráját, ami keményen meglegyintheti a közép-európai országokat is, köztük hazánkat. A Barátság kőolajvezeték ukrán felrobbantása Budapestből felháborodott reakciót váltott ki, az oroszoktól viszont drónok szállította robbanóanyag érkezett válaszul, ami meg is tette a hatását.
Pető Sándor
2025.08.19., 15:08

Felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte az újabb ukrán támadást a Közép-Európát ellátó kőolajvezeték ellen Szijjártó Péter magyar külügyminiszter, majd a szerdai támadást követően újabb csörtéje volt az ukrán külügyminiszter Andrij Szibihával, aki cinikusan azt tanácsolta, Budapest forduljon Moszkvához.  Az oroszok enélkül is megoldották a maguk módján, kemény választámadást intéztek az ukrán energiainfrastruktúra ellen, megint, ami Magyarország gondját természetesen nem oldja meg.

A Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásra orosz retorzió érkezett, egy olyan régióban amit már korábban is gyakran támadtak – a kép egy korábbi támadás következményeit illusztrálja
A Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásra orosz retorzió érkezett, egy olyan régióban amit már korábban is gyakran támadtak  – a kép egy korábbi támadás következményeit illusztrálja  Fotó: AFP

Ma éjszaka,

  • miközben Washingtonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tulajdonképp elismerte Ukrajna háborús vereségét és európai szövetségeseivel egyetemben hiába követelt tűzszünetet, 
  • az ukrán támadást követően a Barátság vezetéket pedig még mindig javítják, és egyelőre nem érkezett hír a szállítás helyreállásáról,

az oroszok megtorló csapást intéztek az ukránok ellen.

Az EurAsia Daily portál beszámolója szerint az ukrán Telegram-csatornákat elárasztották a videók a Oltava régióra mért orosz csapásról.

Orosz válasz a Barátság kőolajvezeték elleni támadásra: megint felgyújtották a hatalmas olajfinomítót 

A fő célpont a kremencsuki olajfinomító volt. A felvételeken hatalmas füstfelhők látszanak. A gyártást itt jórészt már megsemmisítették a korábbi orosz csapások – amint ez a pokoli videó bemutatja – de a portál szerint a vállalat az ukrán védelmi minisztérium ellenőrzése alatt korlátozott kapacitással tovább működött.

A becsapódásokat és a törmelékek hullását a kremencsuki és a lubenszki járásban rögzítették. A helyi energetikai vállalatok adminisztratív épületei is megsérültek

– írta közleményében  a Poltava megyei közigazgatás közleményében. A volt parlamenti képviselő, Ihor Moszijcsuk saját Telegram-csatornáján így számolt be a Lubni körüli helyzetről:

Az orosz drónok tömegesen támadják a gázszállító rendszer (GTS) létesítményeit szülővárosom, Lubni közelében. Legalább 30 robbanást lehetett hallani Lubniban, a Poltava régióban. A támadás a GTS-létesítmények ellen folytatódik… robbanás robbanást követ.

Az infrastruktúraháború új fokozata és a reakció a "Magyar" sikereire 

Magyar parancsnok dicsekedett el a Barátság olajvezeték elleni ukrán támadásról: "Üdvözletét küldik a madaraink"
Ukrán dróntámadás miatt leállt a Barátság kőolajvezeték. Robert „Magyar” Brovdi beszámolt a támadás részleteiről. Ukrajna szándékosan támadja Oroszország kritikus infrastruktúráját.

"Zelenszkij elindította az infrastruktúraháború 3.0-t, és most Ukrajna választ kap Madyar 'sikereire', aki a Barátság (Druzhba) kőolajvezeték szivattyúállomásának megsemmisítését hajtotta végre” — írja a „Legitimny” nevű ukrán Telegram-csatorna.

