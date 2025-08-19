Felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte az újabb ukrán támadást a Közép-Európát ellátó kőolajvezeték ellen Szijjártó Péter magyar külügyminiszter, majd a szerdai támadást követően újabb csörtéje volt az ukrán külügyminiszter Andrij Szibihával, aki cinikusan azt tanácsolta, Budapest forduljon Moszkvához. Az oroszok enélkül is megoldották a maguk módján, kemény választámadást intéztek az ukrán energiainfrastruktúra ellen, megint, ami Magyarország gondját természetesen nem oldja meg.
Ma éjszaka,
az oroszok megtorló csapást intéztek az ukránok ellen.
Az EurAsia Daily portál beszámolója szerint az ukrán Telegram-csatornákat elárasztották a videók a Oltava régióra mért orosz csapásról.
A fő célpont a kremencsuki olajfinomító volt. A felvételeken hatalmas füstfelhők látszanak. A gyártást itt jórészt már megsemmisítették a korábbi orosz csapások – amint ez a pokoli videó bemutatja – de a portál szerint a vállalat az ukrán védelmi minisztérium ellenőrzése alatt korlátozott kapacitással tovább működött.
A becsapódásokat és a törmelékek hullását a kremencsuki és a lubenszki járásban rögzítették. A helyi energetikai vállalatok adminisztratív épületei is megsérültek
– írta közleményében a Poltava megyei közigazgatás közleményében. A volt parlamenti képviselő, Ihor Moszijcsuk saját Telegram-csatornáján így számolt be a Lubni körüli helyzetről:
Az orosz drónok tömegesen támadják a gázszállító rendszer (GTS) létesítményeit szülővárosom, Lubni közelében. Legalább 30 robbanást lehetett hallani Lubniban, a Poltava régióban. A támadás a GTS-létesítmények ellen folytatódik… robbanás robbanást követ.
Magyar parancsnok dicsekedett el a Barátság olajvezeték elleni ukrán támadásról: "Üdvözletét küldik a madaraink"
Ukrán dróntámadás miatt leállt a Barátság kőolajvezeték. Robert „Magyar” Brovdi beszámolt a támadás részleteiről. Ukrajna szándékosan támadja Oroszország kritikus infrastruktúráját.
"Zelenszkij elindította az infrastruktúraháború 3.0-t, és most Ukrajna választ kap Madyar 'sikereire', aki a Barátság (Druzhba) kőolajvezeték szivattyúállomásának megsemmisítését hajtotta végre” — írja a „Legitimny” nevű ukrán Telegram-csatorna.
