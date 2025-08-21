Fontos határidő jár le hamarosan a háztartási napelemes rendszereknél

Július 1-jén hatályba lépett az a szabályozás, amely minden háztartási napelemes rendszer (HMKE) tulajdonosát kötelezi arra, hogy regisztrálja inverterének alapadatait egy hivatalos online felületen. A rendelkezés célja, hogy pontosabb képet kapjon az energiarendszer az otthoni áramtermelésről és -fogyasztásról, ezzel is segítve az okosabb, rugalmasabb hálózatirányítást – hívja fel a figyelmet az Origo.
Az Energiaügyi Minisztérium által kezdeményezett szabályozás értelmében minden háztartási méretű fotovoltaikus (PV) kiserőművet üzemeltető magánszemélynek és cégnek új adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezett.
Fontos, hogy a zöldenergia fokozott hasznosítása alapvető jelentőségű feladat a klímavédelmi törekvések valóra váltásán túl a nemzeti energiaszuverenitás megerősítésében is. A hazai adottságok miatt legfontosabb megújuló energiaforrás , a napenergia az eddigi lendületes növekedést folytatva még meghatározóbbá válhat a jövőben.
Háztartási méretű kiserőműnek (HMKE-nek) minősül az a villamosenergia-termelő berendezés (pl. napelem vagy szélerőmű), amely erőművi névleges teljesítőképessége maximum 50 kVA, és az adott felhasználási hely közcélú hálózatból vételezett áramigényének csökkentésére alkalmas.
Az adatszolgáltatás a háztartási méretű kiserőmű bizonyos nem elszámolási célú termelési és üzemeltetési adataira terjed ki, ezek:
Ha valaki július 1. előtt üzembe helyezett HMKE-vel rendelkezik, akkor:
Azoknak, akik július 1. után nyújtanak be új HMKE üzembehelyezési kérelmet:
Az inverter(ek) működéséből származó adatszolgáltatás teljesítésére két lehetőség van:
