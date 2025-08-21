Fontos határidő jár le hamarosan a háztartási napelemes rendszereknél

Július 1-jén hatályba lépett az a szabályozás, amely minden háztartási napelemes rendszer (HMKE) tulajdonosát kötelezi arra, hogy regisztrálja inverterének alapadatait egy hivatalos online felületen. A rendelkezés célja, hogy pontosabb képet kapjon az energiarendszer az otthoni áramtermelésről és -fogyasztásról, ezzel is segítve az okosabb, rugalmasabb hálózatirányítást – hívja fel a figyelmet az Origo.

Magyarországon gyors tempóban nő a háztartási napelemes rendszerek száma / Fotó: Karnok Csaba

Az Energiaügyi Minisztérium által kezdeményezett szabályozás értelmében minden háztartási méretű fotovoltaikus (PV) kiserőművet üzemeltető magánszemélynek és cégnek új adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezett.

Fontos, hogy a zöldenergia fokozott hasznosítása alapvető jelentőségű feladat a klímavédelmi törekvések valóra váltásán túl a nemzeti energiaszuverenitás megerősítésében is. A hazai adottságok miatt legfontosabb megújuló energiaforrás , a napenergia az eddigi lendületes növekedést folytatva még meghatározóbbá válhat a jövőben.

Háztartási méretű kiserőműnek (HMKE-nek) minősül az a villamosenergia-termelő berendezés (pl. napelem vagy szélerőmű), amely erőművi névleges teljesítőképessége maximum 50 kVA, és az adott felhasználási hely közcélú hálózatból vételezett áramigényének csökkentésére alkalmas.

Az adatszolgáltatás a háztartási méretű kiserőmű bizonyos nem elszámolási célú termelési és üzemeltetési adataira terjed ki, ezek:

törzsadatok – az inverter azonosításához szükséges adatok, és

termelési adatok – az inverter működéséből származó műszaki adatok.

A háztartási napelemes rendszerre vonatkozó adatszolgáltatás formája eltér aszerint, hogy mikor helyezték üzembe az invertert:

Ha valaki július 1. előtt üzembe helyezett HMKE-vel rendelkezik, akkor:

Az inverter(ek) azonosításához szükséges törzsadatok megadását a törvény szerint 60 napon belül teheti meg.

A termelési adatokat tekintve pedig azt kell tudni, hogy az inverter(ek) működéséből származó adatszolgáltatást azon inverterek tudják teljesíteni, melyek jelenlegi állapotukban adatkapcsolatra képesek. Abban az esetben, ha az inverter és a gyártó között már létesült adatkapcsolat, a FEAK Zrt. és a gyártó között létrejövő megállapodás alapján az inverter termelési adatairól automatikusan megvalósul az adatszolgáltatás. Az az inverter, amely műszaki feltételei miatt adatkapcsolatra nem képes, az inverter bármilyen okból történő cseréjéig mentesül ezen adatszolgáltatási kötelezettsége alól. Az adatszolgáltatás miatt a már működő HMKE üzemeltetőit semmiféle fejlesztési, működtetési többletköltség nem terhelheti.

Azoknak, akik július 1. után nyújtanak be új HMKE üzembehelyezési kérelmet:

Az inverter(ek) azonosításához szükséges törzsadat-szolgáltatással kapcsolatban a FEAK Zrt. felé nincs teendőjük, mert az inverter üzembe helyezése során ezt az elosztói engedélyesük teljesíti.

Az inverter(ek) működéséből származó termelési adatszolgáltatás feltételeinek biztosítása és teljesítése törvényi előírás alapján új HMKE üzembe helyezéséhez kötelező. Július 1. óta kizárólag adatkapcsolattal rendelkező inverter telepíthető. Ez alól kivételt képez az internetlefedettség hiányának vagy nem megfelelő minőségének igazolása.

Az inverter(ek) működéséből származó adatszolgáltatás teljesítésére két lehetőség van:

Abban az esetben, ha a telepítésnél úgy dönt, hogy az inverter és a gyártó között adatkapcsolatot alakít ki, a FEAK Zrt. és a gyártó között létrejövő megállapodás alapján az inverter termelési adataival összefüggő adatszolgáltatás automatikusan megvalósul. Ha nem kíván gyártói adatkapcsolatot létesíteni, egy saját költségen telepített külső adatgyűjtő eszközön keresztül nyílik lehetősége az adatszolgáltatást teljesíteni.

Ide kattintva további hasznos információkat olvashat a háztartási napelemes rendszerekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről.