Hernádi Zsolt megtörte a csendet: kiderült, hány napra van kőolajtartaléka van az országnak – óriási bajba kerül Magyarország, ha tényleg leáll a Barátság kőolajvezeték

A Barátság kőolajvezeték működésének ellehetetlenítése nemcsak Magyarországot és Szlovákiát érinti, hanem egész Közép-Európa energiabiztonságát is veszélyezteti – fejtette ki Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója a Mandinernek.

Hernádi Zsolt szerint Horvátország felől nem várható érdemi szállítás / Fotó: Lakatos Péter / MTI

„Felkészültünk, mert gondolkozunk. De ne becsüljük le az energiabiztonság fontosságát" – fogalmazott.

Szóba kerültek alternatív szállítási útvonalak, és azok a forgatókönyvek is amelyek arra az esetre vonatkoznak, ha a Barátság kőolajvezeték működése teljesen megszűnne. hangsúlyozta:

ha Magyarország a jövőben kizárólag a horvát útvonalon keresztül tudna kőolajhoz jutni, az jelentős többletköltséggel járna.

A kialakult bizonytalan helyzet azonban nemcsak a régió országait, hanem magát Ukrajnát is hátrányosan érinti. A cégvezető rámutatott: az ország saját energiabiztonságát is veszélyezteti ezekkel a támadásokkal.

Az Ukrajnába importált gázolaj jelentős részét a pozsonyi Slovnaft olajfinomító biztosítja. Amennyiben a Barátság kőolajvezetéken nem áll helyre a szállítás, Ukrajnának számolnia kell azzal, hogy leáll a felé irányuló gázolajszállítás.

„Ez nem fenyegetés, ez tény!”– tette hozzá az elnök-vezérigazgató. Azt is mondta, hogy Szlovákia jogszabályai szerint az ország nem exportálhat finomított termékeket abban az esetben, ha saját energiabiztonsága érdekében stratégiai tartalékaihoz kell nyúlnia.

A Hernádi Zsolt elmondta, hogy Magyarországnak vannak felhalmozott készletei, de ha szeptemberig nem indul újra a szállítás és Magyarországnak a stratégiai tartalékaihoz kell nyúlnia, az ellátásbiztonság újabb kritikus ponthoz érkezik.

Elmondta azt is, hogy

a stratégiai tartalékok körülbelül 25-30 napra elegendőek, hasonló a helyzet Szlovákiában is.

„Hogyha teljes egészében leállna a Barátság kőolajvezeték – tehát teljes egészében délről kellene ellátnunk a két olajfinomítót – akkor egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ezt meg tudjuk tenni!”– tette hozzá az elnök-vezérigazgató.

Elmondta, hogy rövid tesztelések voltak az Adriai-tengeren történő orosz kőolajvezetéken történő szállításról, de a tesztek nem voltak meggyőzőek és délről sokkal többe is kerülne a szállítás.