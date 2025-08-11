Üzemanyag Magyarországon: így változik a benzin és a gázolaj ára, mutatjuk a részleteket

A hetet ismét a nagykereskedelmi üzemanyagárak csökkenésével kezdjük – fogalmaz a Holtankoljak.hu.
A portál beszámolója szerint tovább esik a benzin és a gázolaj ára is, ezúttal azonos mértékben, bruttó 2-2 forinttal. A hétfői átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:
Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a múlt heti, több mint 4 százalékos visszaesés után az olajárak hétfőn is estek. Az olajárak mellett a hazai üzemanyagár-döntések szempontjából a forint dollárhoz viszonyított árfolyama is meghatározó.
Ez is kedvezően alakul az autósok szempontjából, ugyanis kiválóan teljesít a forint a dollárral szemben: hétfő reggel 338 forint körül kell fizetni egy dollárért, egy hete még csaknem 345 forinton állt az árfolyam.
Így tehát összességében mindkét fő ármeghatározó tényező a hazai üzemanyagár csökkentésének irányába mutat – persze a Molt változatlanul semmi sem kötelezi az árcsökkentésre.
Utoljára szombaton változtak az üzemanyagárak, akkor mindkét üzemanyagtípus nagykereskedelmi ára csökkent. A benzin 3 forinttal, a gázolaj 4 forinttal lett olcsóbb, így a következő átlagárak alakultak ki:
Augusztus első napján döntött utoljára áremelésről a Mol, azóta az óvatos csökkentések jellemzők. Összességében a piaci folyamatok alapján egy bátrabb árcsökkentés is beleférne az olajtársaságtól – erre garancia azonban továbbra sincs, az viszont biztos, hogy érdemes figyelni a híreket, és esetleg kivárni a tankolással az új árak életbelépéséig.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.