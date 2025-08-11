Üzemanyag Magyarországon: így változik a benzin és a gázolaj ára, mutatjuk a részleteket

A hetet ismét a nagykereskedelmi üzemanyagárak csökkenésével kezdjük – fogalmaz a Holtankoljak.hu.

Üzemanyag Magyarországon: így változik az ára, mutatjuk a részleteket / Fotó: Takács József / MTI

A portál beszámolója szerint tovább esik a benzin és a gázolaj ára is, ezúttal azonos mértékben, bruttó 2-2 forinttal. A hétfői átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 585 forint/liter

gázolaj: 596 forint/liter

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a múlt heti, több mint 4 százalékos visszaesés után az olajárak hétfőn is estek. Az olajárak mellett a hazai üzemanyagár-döntések szempontjából a forint dollárhoz viszonyított árfolyama is meghatározó.

Ez is kedvezően alakul az autósok szempontjából, ugyanis kiválóan teljesít a forint a dollárral szemben: hétfő reggel 338 forint körül kell fizetni egy dollárért, egy hete még csaknem 345 forinton állt az árfolyam.

Így tehát összességében mindkét fő ármeghatározó tényező a hazai üzemanyagár csökkentésének irányába mutat – persze a Molt változatlanul semmi sem kötelezi az árcsökkentésre.

Utoljára szombaton változtak az üzemanyagárak, akkor mindkét üzemanyagtípus nagykereskedelmi ára csökkent. A benzin 3 forinttal, a gázolaj 4 forinttal lett olcsóbb, így a következő átlagárak alakultak ki:

Augusztus első napján döntött utoljára áremelésről a Mol, azóta az óvatos csökkentések jellemzők. Összességében a piaci folyamatok alapján egy bátrabb árcsökkentés is beleférne az olajtársaságtól – erre garancia azonban továbbra sincs, az viszont biztos, hogy érdemes figyelni a híreket, és esetleg kivárni a tankolással az új árak életbelépéséig.