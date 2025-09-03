Üzemanyagár Magyarországon: kihirdették a második drágulást – csütörtökön lép életbe

Csütörtökön bruttó 2 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, a benzin esetében az árak továbbra is változatlanok – olvasható a Holtankoljak oldalán.

Üzemanyagár: ismét emelkedett a gázolaj nagykereskedelmi ára / Fotó: Székelyhidi Balázs / MTI

Az oldal szerint

a 95-ös benzin átlagára továbbra is 591 forint literenként,

míg a gázolajat a szerdai 594 forintos átlagáron tankolhatjuk.

Egy korábbi elemzés arra világított rá, hogy földrajzi és történelmi adottságai miatt Magyarország olajimportra szorul, és az igényeit két fő útvonalon képes fedezni: az Ukrajna irányából érkező Barátság kőolajvezetéken és a Horvátországon keresztül érkező Adria-kőolajvezetéken.

Jelenleg a magyar és a szlovák piac ellátásának több mint kétharmadát a Barátság vezetéken beszerzett orosz olaj biztosítja.

Ha ez nem állna rendelkezésre, a régió országai két szinten is súlyos nehézségekkel szembesülnének – emelte ki a Századvég.

A Barátság kőolajvezeték működésének ellehetetlenítése nemcsak Magyarországot és Szlovákiát érinti, hanem egész Közép-Európa energiabiztonságát is veszélyezteti – nyilatkozta korábban Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója. Hangsúlyozta:

ha Magyarország a jövőben kizárólag a horvát útvonalon keresztül tudna kőolajhoz jutni, az jókora többletköltséggel járna.

A Hernádi Zsolt elmondta, hogy Magyarországnak vannak felhalmozott készletei, de ha szeptemberig nem indul újra a szállítás, és Magyarországnak a stratégiai tartalékaihoz kell nyúlnia, az ellátásbiztonság újabb kritikus ponthoz érkezik.

Azt is mondta, hogy

a stratégiai tartalékok körülbelül 25-30 napra elegendők, hasonló a helyzet Szlovákiában is.

„Hogyha teljes egészében leállna a Barátság kőolajvezeték – tehát teljes egészében délről kellene ellátnunk a két olajfinomítót –, akkor egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ezt meg tudjuk tenni!” – tette hozzá az elnök-vezérigazgató.