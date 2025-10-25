Deviza
Ezzel az aprócska berendezéssel sokat spórolhatunk a fűtésszámlán

Manapság egyre gyakrabban vetődik fel a kérdés, hogyan lehet csökkenteni a fűtésszámlát. A radiátorfűtés-erősítő ventilátor egy olyan berendezés, amely megnöveli a fűtés hatásfokát.
Világgazdaság
2025.10.25, 16:49
Frissítve: 2025.10.25, 16:57

A hazai forgalomban is kaphatók a radiátorfűtés-erősítő ventilátorok, ezekkel az egyszerű és okos készülékekkel megnövelhető a fűtőtest hatásfoka – hívja fel a figyelmet az Origo.

radiátor fűtéserősítő ventilátor, Girl,In,A,Wool,Sweater,Warms,Her,Hands,On,A
A radiátorfűtés-erősítő ventilátorok javíthatják a fűtés hatásfokát és csökkenthetik a fűtésszámlát / Fotó: Shutterstock

Az újfajta radiátorok ugyanúgy meleg vizet keringetnek, mint a régiek, ezekhez találták ki azt az erősítő ventilátort, amellyel a meleg hatékonyabban juttatható be a lakás levegőjébe.

A radiátorfűtés-erősítő ventilátor működési elve egyszerű: a radiátor tetején (vagy alján) elhelyezett ventilátor katalizátorként segít a meleg levegőt a helyiség felé irányítani, nem hagyja, hogy felfelé, közvetlenül a mennyezet felé szálljon el. Mert így a padló közelében hűvösebb maradna a levegő. Ez a szerkezet ezt a folyamatot egészíti ki: alulról beszívja a hidegebb levegőt, átáramoltatja a radiátor meleg felületein, majd vízszintesen kifújja a szobába, így a meleg levegő nem reked meg a radiátor fölött, hanem eloszlik a teljes helyiségben.

A ventilátor bekapcsolása történhet manuálisan és automatikusan is. Bizonyos típusoknál előre be lehet állítani, hogy a készülék automatikusan bekapcsoljon, ha a felületi hőmérséklet elér egy bizonyos értéket. 

A gyorsabb és egyenletesebb hőelosztás révén alacsonyabbra lehet állítani a termosztáton a hőmérsékletet, közben kisebb lesz az energiafogyasztás. 

A szokásosnál kétszer gyorsabb és egyenletesebb fűtés érhető a készülékkel.

A használatával több 10 százalékkal is növelhető a radiátor teljesítménye, ezáltal a szoba hőmérséklete gyorsabban elérheti a kívánt szintet. Emiatt a fűtésszámla akár 10-15 százalékkal is alacsonyabb lehet. A lehetséges megtakarítás mértéke azonban sok mindentől függ, például a szoba méretétől, a belmagasságtól, a radiátorok típusától stb.

Milyen előnyei lehetnek a radiátorfűtés-erősítő ventilátoroknak?

  • A meleg levegő nem reked meg a radiátor közelében, hanem mozgásba lendül, és hamarabb eléri a szoba távolabbi részeit.
  • Energiamegtakarítás: a gyártók állítása szerint a készülék révén gyorsabban elérhető a kívánt hőmérséklet, így a termosztát hamarabb lekapcsol – ez elvileg csökkentheti a fűtési költségeket. Elméletileg 1–2 Celsius-fokkal alacsonyabbra állítható a termosztát, miközben a komfortérzet nem változik.
  • Alacsony fogyasztás: a legtöbb radiátorfűtés-erősítő ventilátor mindössze 0,5–3 wattot fogyaszt, ami napi pár forintnyi plusz áramköltséget jelent.
  • Könnyű telepítés és rugalmas elhelyezés: a ventilátorok könnyen felszerelhetők a legtöbb fűtőtestre, szakértelem vagy bonyolult szerszámok nélkül, sok modell mágneses rögzítést használ.
  • Működésük alig jár hanghatással, ezért hálószobába, nappaliba is lehet rakni, illetve irodákban is használható.

Mint mindennek, ezeknek a berendezéseknek is vannak hátrányai – ezeket ebben a cikkünkben mutatjuk be.

