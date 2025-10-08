Így élvezhetjük a rezsicsökkentés előnyeit

A gáz esetében az átlagfogyasztás évente 1729 köbméter, az áram esetében pedig 2523 kilowattóra évente, ami havi bontásban 210 kilowattórát jelent – emlékeztet az Origo cikke az átlagfogyasztás értékeire, pontosabban a kedvezményes mennyiségekre.

Hatalmas segítség a rezsicsökkentés, Magyarországon nagyjából 2,7–3 millió háztartás használ gázt fűtésre / Fotó: Shutterstock

Hatalmas segítség a rezsicsökkentés, Magyarországon nagyjából 2,7–3 millió háztartás használ gázt fűtésre részben vagy teljesen a téli időszakban. A megközelítőleg 4,6 millió lakóingatlan nagyjából harmadában

található légkondicionáló, a

másfél milió készülék döntő többsége, 84 százaléka fűtésre is képes, viszont

a fűtésre képes klímák közel felét használják csak fűtésre, míg az uniós átlag 72 százalék.

Megtakarítani, sávhatáron belül maradni több módon is lehet. Az otthoni gázfogyasztás legjavát a fűtés teszi ki.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szerint jelentős mértékben csökkenti a gázfogyasztást, ha egy fokkal lejjebb vesszük a fűtést. Az is visszafogja a fogyasztást, ha a munkahelyen töltött időtartam erejéig állítjuk alacsonyabb hőfokra a termosztátot.

Konvektorok, gázkazánok esetén fontos a készülékek karbantartása, időszakos tisztíttatása. Ennek elmulasztása rontja a működés hatásfokát,

gyakran tapasztalható, hogy a kazán (vagy a bojler, vízmelegítő) változatlan beállítás esetén sem biztosítja a kívánt hőfokú vizet, vagy a megszokottnál több idő alatt melegíti fel, energiából viszont nem fogyaszt kevesebbet. Sőt, ha a karbantartás hiányából eredően magasabb hőfokra állítjuk, tovább növekszik a gázfogyasztás – sorolja a cikk, hangsúlyozva a karbantartás fontosságát.

A már említett vegyes fűtési módozatok is segítenek a spórolásban. Az arra alkalmas légkondicionálókat különösen a fűtési szezon elején, illetve végén használják fűtésre, de arra is akad példa, amikor a gázbojlert vagy az átfolyós vízmelegítőt villanybojlerre cserélik. Utóbbi esetén kézenfekvő energiamegtakarítási lehetőség az éjszakai, pontosabban vezérelt mérő használata.