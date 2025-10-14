Deviza
EUR/HUF392.46 +0.2% USD/HUF339.44 +0.2% GBP/HUF450.86 -0.18% CHF/HUF422.48 +0.34% PLN/HUF92.09 +0.16% RON/HUF77.16 +0.21% CZK/HUF16.13 +0.12% EUR/HUF392.46 +0.2% USD/HUF339.44 +0.2% GBP/HUF450.86 -0.18% CHF/HUF422.48 +0.34% PLN/HUF92.09 +0.16% RON/HUF77.16 +0.21% CZK/HUF16.13 +0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,744.2 +0.13% MTELEKOM1,810 +0.88% MOL2,764 -1.09% OTP30,200 +0.33% RICHTER10,530 +0.95% OPUS553 +0.54% ANY7,260 -1.38% AUTOWALLIS158 -1.27% WABERERS4,900 0% BUMIX9,529.44 -0.67% CETOP3,531.47 +0.67% CETOP NTR2,198.11 -0.44% BUX102,744.2 +0.13% MTELEKOM1,810 +0.88% MOL2,764 -1.09% OTP30,200 +0.33% RICHTER10,530 +0.95% OPUS553 +0.54% ANY7,260 -1.38% AUTOWALLIS158 -1.27% WABERERS4,900 0% BUMIX9,529.44 -0.67% CETOP3,531.47 +0.67% CETOP NTR2,198.11 -0.44%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
benzin
gázolaj
üzemanyagár

Üzemanyag Magyarországon: erre a hírre nem sokan számítottak – így alakulnak az árak szerdától

Így alakul a 95-ös benzin és a gázolaj ára a magyar benzinkutakon.
VG
2025.10.14, 10:14
Frissítve: 2025.10.14, 11:12

Szerdán nem változnak a hazai nagykereskedelmi üzemanyagárak a benzin és a gázolaj tekintetében sem – közölte a Holtankoljak.hu.

üzemanyag, benzinkút, tankolás, benzin, 95 benzin üzemanyagárak
Üzemanyag Magyarországon: így alakulnak az árak szerdától / Fotó: Takács József

A keddi átlagárak a következők:

  • 95-ös benzin: 581 forint/liter
  • gázolaj: 586 forint/liter 

Kedden kisebb árkorrekcióval indult a hét, a benzin nagykereskedelmi ára csökken bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára változatlan marad.

Szombaton azonban nem változtak a hazai üzemanyag-beszerzési árak, és az elmúlt napokban a kiskereskedelmi árak sem változtak a kutakon. Így a múlt héten napok óta az alábbi átlagárakon lehetett tankolni a magyar benzinkutakon.

Az olajárak zuhanása a kőolaj-exportáló országok szövetségét, az OPEC-et is lépéskényszerbe hozhatja, különösen, ha tartósnak bizonyul a béke a Közel-Keleten, hiszen a geopolitikai kockázat kiárazódása a térségben ugyancsak nyomást gyakorolhat a nyersanyag árára.

Az Egyesült Államok és Kína tavaszi csörtéje során mind a két ország már-már embargónak megfelelő, 100 százalékos szint fölé emelte a másik féllel szemben a vámokat, ám májusban úgy tűnt, a két ország képes lesz szót érteni egymással, és az is felmerült, hogy hamarosan személyesen is találkozhat Trump és Hszi, amitől sokan várták a kereskedelmi feszültségek enyhülését.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu