Szerbia borzasztó választás elé került, már csak napok és elfogy az olaj – a Mol erősen figyel

Borzasztó harapófogóba került Szerbia, és egy kormánytag megfogalmazása szerint történelem egyik legnehezebb dntését kell meghoznia. Napokkal ezelőtt még úgy tűnt, az orosz Gazprom csoport hajlandó megválni tulajdonától az egyetlen szerb finomítóban, a NIS-ben, hogy Szerbia ne essen az amerikai szankciók hatálya alá. Ez nem történt meg, az Egyesült Államok pedig ideiglenesen sem enged a szankciókból. Az amúgy is komoly ellenzéki tűz alatt álló szerb kormány most vagy elkobozza a vállalatot, vagy vállalja a nyersolajhiányt.

Nehéz döntések előtt állunk, hogy átvegyük-e a vállalatot és kártalanítsuk az orosz tulajdonosokat – mondta szombaton a Bloomberg jelentése szerint Dubravka Djedovic-Handanovic energiaügyi miniszter. A szerb kormány vasárnap tanácskozik Aleksandar Vucic elnökkel és a vállalat vezetőivel, hogy megvitassák a továbblépés lehetőségeit.

A következő napokban történelmünk egyik legnehezebb döntését kell meghoznunk

– fogalmazott súlyos szavakban a miniszter.

A tanácskozás kimenetele érinthet a magyar Molt is. A belgrádi NIN hetilap csütörtökön arról írt – számolt be a Reuters –, hogy a MOL fontolgatja a Gazprom 11,3 százalékos részesedését a NIS-ben. Az orosz csoportohoz tartozó Gazpromnyeftynek 44,9 százalékos pakettje van a finomítóban, a szerb kormánynak 29,9 százalék, a maradék kisrészvényeseknél és a vállalat alkalmazottainál van.

Az orosz tulajdonosok pár napja haladékért folyamodtak az amerikai pénzügyminisztérium illetékes ügynökségéhez, a Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalhoz (OFAC), amíg megpróbálják harmadik félre átruházni az irányítást. Kedvező válasz nem érkezett, az idő azonban telik és az olajtartályok ürülnek.

A finomító egy héten belül kifogyhat a kőolajból, miután az OFAC október 9-én bevezetett szankciói miatt megszűnt a szállítási útvonala a szomszédos Horvátországon keresztül – idézte fel a Bloomberg.

A NIS Gazprom-hozzájárulás nélküli átvétele drámai politikai fordulatot jelentene Szerbia számára, amelynek történelmi kapcsolatai szorosak Oroszországgal, és továbbra is tőle függ a gázellátásban.