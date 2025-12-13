Deviza
EUR/HUF384.91 -0.08% USD/HUF327.98 0% GBP/HUF438.6 0% CHF/HUF411.18 -0.21% PLN/HUF90.98 -0.19% RON/HUF75.64 0% CZK/HUF15.87 0% EUR/HUF384.91 -0.08% USD/HUF327.98 0% GBP/HUF438.6 0% CHF/HUF411.18 -0.21% PLN/HUF90.98 -0.19% RON/HUF75.64 0% CZK/HUF15.87 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
smr
AP300
reaktor
atomenergia
nukleáris reaktor

Regionális vezető szerepre tör Magyarország a jövő nukleáris reaktoraival

A világon sok helyen reneszánszát éli az atomenergia, amely a globális klímaváltozás és az energiakrízis korában hozzájárulhat a fenntartható és stabil energiatermeléshez. Ennek jegyében Magyarország bővíti a paksi atomerőművet, emellett kis moduláris reaktorok jövőbeni rendszerbe állítása is napirenden van. Sőt, ez utóbbi területen a kormány szándékai szerint úttörő szerepet játszhatunk régiónkban. A kompakt méretű nukleáris reaktoroknak számos előnye lehet hagyományos társaikkal szemben – cikkünkben ezeket bemutatjuk be.
Világgazdaság
2025.12.13, 11:35

Az atomenergia központi szerepet tölt be a magyar fogyasztók biztonságos, tiszta és megfizethető ellátásában. A gyors ütemben növekvő áramigények a zöldenergia-termelők mellett a leghatékonyabban karbonmentes atomerőművekkel szolgálhatók ki. A kis moduláris reaktorok létesítése hagyományos társaikkal szemben egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb lehet, üzemeltetésük hozzájárulhat a klímavédelmi célok teljesítéséhez és a zöld átálláshoz, valamint megerősítheti Magyarország ellátásbiztonságát és technológiai függetlenségét – írja az Origo

energia, smr, illusztráció, kis moduláris reaktor
A kis moduláris reaktorok létesítése megerősítheti Magyarország ellátásbiztonságát és technológiai függetlenségét / Fotó: Freepik

Magyarország és az Egyesült Államok a novemberben, Washingtonban kötött megállapodások részeként szorosabbra fűzi együttműködését a nukleáris energia békés célú hasznosításában.

Számunkra is megnyílik a lehetőség ennek a területnek egy viszonylag új fejezetébe, az SMR-ek iparágába való bekapcsolódásra, amely minden releváns előrejelzés szerint a 2030-as évek egyik nagy energetikai sikerágazatává válhat azzal, hogy a technológia eléri a kereskedelmileg hasznosítható fejlettséget, és megnyílik a lehetőség a kis moduláris reaktorok tömeges gyártására. A fejlesztések amerikai technológiával valósulnak meg.

Mint ismeretes, áramtermelésben Franciaország és Szlovákia után Magyarország támaszkodik a harmadik legnagyobb arányban atomenergiára Európában. A Paksi Atomerőmű a legjelentősebb hazai energiatermelőként a hazánkban előállított villamosenergia 45 százalékát adja, az áramfelhasználás harmadát biztosítja.

A kis moduláris reaktorok legfontosabb jellemzői

Műszaki szempontból az SMR-ek legfőbb értéke, hogy nem kell egy több gigawattos blokkot kialakítani, hanem több, kisebb egységgel is megoldható az adott helyen szükséges áramellátás. 

A magasfokú gyári előkészítettség és a szabványosítás rövidebb, ütemezhetőbb helyszíni kivitelezést tesz lehetővé, a moduláris építés pedig tervezhetővé teszi a kivitelezés folyamatát, és elkerülhetők a csúszások a reaktor működésének megkezdésében. 

Referenciaként megemlíthető a Kínában kereskedelmi üzemben termelő HTR-PM: ez a megoldás nem víz-, hanem gázhűtésű, és a magas kilépő hőmérséklet miatt ipari hő szempontjából  is komoly potenciált mutat. Hetesi Zsolt, az NKE egyetemi docensének e témában született tanulmánya megjegyzi, hogy a moduláris reaktorok előnye lehet a kisebb méret és a modulszerű felépítés mellett, hogy ipari területek mellé telepítve a villamos áramigény mellett az ipari hő iránti igényt is képesek kielégíteni.

A nyugati világ első valóban sorozatgyártásra érett SMR-referenciája Kanadából és az USA-ból várható: a BWRX-300 és az AP300 – közülük Magyarország szempontjából a Westinghouse AP300 érdemel külön figyelmet. Ez még nem épült meg, tehát „első-példány” kockázatot jelent, ugyanakkor lényegében a kiforrott technológiának tekinthető AP1000 (amelyből 6 reaktor üzemel, kettő az USA-ban, négy Kínában) egyszerűsített, kisebb teljesítményű leszármazottja. Ennélfogva az alapvető berendezések és rendszerek koncepciója, a gyártási és üzemeltetési tapasztalat, valamint a hatósági dokumentáció jelentős része egy jól ismert, ma is üzemelő nagyreaktorból származtatható. Az AP300 vízzel hűtött és vízzel moderált nyomottvizes reaktor, nem gáz- és nem nátriumhűtésű. A teljes cikket, amelyből még sok érdekesség derül ki az SMR-ekkel kapcsolatban, ide kattintva olvashatja el. 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu